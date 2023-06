Morto a 59 anni l'enologo Dario Toffoli

Lutto improvviso per il mondo del vino. È moto ieri, 20 giugno, l'enologo Dario Toffoli, presidente della cantina sociale di Ormelle e responsabile enologico di Villa Sandi. Toffoli è morto per un arresto cardiaco a Crocetta del Montello dove si trovava per lavoro. Il 28 giugno Toffoli avrebbe compiuto 60 anni.

Dario Toffoli

Dario Toffoli, una carriera per il vino

Toffoli era originario di Negrisia (frazione di Ponte di Piave), dopo la laurea in Scienze chimiche, era diventato enologo e proprietario di un'avviata azienda vitivinicola. Dal 1989 collaborava con l'azienda Villa Sandi a Crocetta del Montello e, dal 2019, era stato nominato presidente della cantina sociale di Ormelle e faceva parte anche del cda della società agricola La Rivetta e delle commissioni degustazioni Doc e Docg. Ma era anche membro del consorzio Docg Asolo Montello dal 2015 e dell'Assemblea ente parco del Sile.