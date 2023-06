Vini Costaripa, una storia di passione e qualità nel cuore del Garda

La cantina vitivinicola Costaripa è stata fondata nel 1928 a Moniga del Garda (Bs) nella suggestiva cornice delle rive del meraviglioso Lago di Garda. Fin dall'inizio l'azienda ha avuto come obiettivo principale la valorizzazione del territorio, producendo vini di altissima qualità. Fu proprio in quegli anni che nacque il primo vino Rosé “Chiaretto di Moniga” ottenuto utilizzando l'antica tecnica “a cappello sommerso”. L'evoluzione che la cantina ha vissuto nel corso degli anni è stata guidata dalla genialità del suo enologo visionario, Mattia Vezzola, che è anche il fondatore dell'azienda stessa, che ha dichiarato: «Le grandi storie iniziano con l'intuizione di qualcuno, un sognatore, un visionario che ha in mente qualcosa di apparentemente impossibile da realizzare».

Mattia Vezzola è enologo e fondatore della cantina Costaripa

Il tesoro di Costaripa: Groppello Gentile, uno dei vitigni più antichi d'Italia

Nel 1973 venne creato il primo “Mattia Vezzola Metodo Classico”, un vino spumante ottenuto da uve Chardonnay e Pinot nero. La filosofia aziendale si basa sulla ricerca della massima espressione del territorio e delle diverse varietà di uve, con una particolare attenzione alla sostenibilità ambientale e alla tutela della biodiversità.

Nel 1984 Costaripa decise di dedicare una vigna di Groppello Gentile, adottando una potatura rigorosa e una selezione dei grappoli ancor più meticolosa, per creare un vino rosso che valorizzasse la grande finezza e setosità del vitigno Groppello. Questo vitigno è uno dei 15 più antichi d'Italia. Nel corso degli anni, la vigna di Groppello Gentile è diventata un simbolo della cantina.

La cantina vitivinicola Costaripa è stata fondata nel 1928 a Moniga del Garda (Bs) 1/4 Quest'anno si celebra il 50° anniversario della linea “Mattia Vezzola Metodo Classico” 2/4 Costaripa ha come obiettivo principale la valorizzazione del territorio, producendo vini di altissima qualità 3/4 Mattia Vezzola 4/4 Previous Next

Mattia Vezzola Metodo Classico: 50 anni di vini Costaripa che incantano

Quest'anno si celebra il 50° anniversario della linea “Mattia Vezzola Metodo Classico”: “50 anni che amo" è lo slogan che campeggia sulle bottiglie speciali di quest'anno. La filosofia che sottende al Metodo Classico di Mattia Vezzola si riassume in queste poche parole: non si tratta solo di un vino, ma dell'estensione della personalità di un grande professionista dell'enologia contemporanea e della sua passione per le bollicine e tutto ciò che rappresentano: la gioia di vivere, l'eleganza e la condivisione.

Costaripa

Via della Costa 1/A - 25080 Moniga del Garda (Bs)

Tel 0365 502010