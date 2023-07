Taittinger, dopo 12 anni ecco il Millesimato 2011 Comtes de Champagne Grands Crus Rosé

Festa grande in maison Taittinger e in Italia per il debutto di Comtes de Champagne Grands Crus Rosé millesimato 2011 per dodici anni rimasto a riposare nel cuore delle cantine gallo-romane di Saint-Nicaise. È composto per il 40% da Grands Crus di Chardonnay provenienti dai terroir più prestigiosi della Côte des Blancs e per il 60% da Pinot Noir dei Grands Crus della Montagna di Reims. In fase di assemblaggio è stato aggiunto un 14% di Pinot de Bouzy vinificato in rosso, la cui macerazione pre-fermentativa, piuttosto lunga, ha apportato un’importante struttura tannica con aromi di frutti rossi e neri.

Comtes de Champagne Grands Crus Rosé millesimato 2011

Brillantezza, eleganza, profumi fruttati

È uno Champagne di grande potenza e densità aromatica, grazie agli Chardonnay che donano una nota iodata, e ai Pinot Noir che conferiscono intensi profumi fruttati. Si contraddistingue per la brillantezza e l’eleganza della sua tinta rosata; qualche leggero riflesso rosso acceso mette in evidenza la finezza e la delicatezza della sua effervescenza. Al naso emana note di pan di zenzero, frutti neri, ciliegia e fiori di acacia, che si intrecciano con aromi di scorza di mandarino, menta, liquirizia e spezie dolci che conferiscono una particolare personalità. Dopo un ingresso delicatamente fruttato, al palato sviluppa una setosa struttura tannica.

Maison Taittinger: vigneti a perdita d'occhio

Il 2011 è stata un’annata caratterizzata da una siccità primaverile che ha costretto le radici della vite a esplorare in profondità il terreno. Un’estate fresca e umida ha poi favorito la maturazione delle uve e preparato al meglio la vendemmia di agosto.

www.taittinger.com