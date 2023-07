Il Lugana Doc continua il suo successo internazionale conquistando nuovi mercati

Sul Lago di Garda si sta scrivendo un nuovo capitolo nella storia del vino italiano con la crescente popolarità del Lugana Doc sui mercati internazionali. L'attività di promozione del Consorzio del Lugana Doc non ha conosciuto sosta e, dopo aver consolidato il mercato italiano con il "Lugana on Tour" nei primi mesi del 2023, si è concentrata sugli affascinanti mercati internazionali. Il 70% delle 28 milioni di bottiglie di Lugana Doc prodotte nel 2022 ha trovato la sua strada all'estero, dimostrando l'importanza crescente dell'internazionalizzazione per il successo di questa denominazione. In particolare, la Germania si conferma uno dei mercati storici più importanti, grazie alla lunga e apprezzata relazione tra i turisti tedeschi e il Lago di Garda.

Lugana Doc: la promozione del Consorzio negli Stati Uniti

Questo anno, il progetto "Destination Lugana" ha portato per la seconda volta il Lugana sulle tavole dei migliori ristoranti e locali di New York. Durante le due settimane del 12 al 22 giugno, 19 produttori di Lugana Doc hanno presentato le loro ultime annate in sei ristoranti e cinque club privati a Manhattan. Ogni ristorante ha curato un menu speciale per esaltare le qualità di questi vini pregiati, mentre i club hanno offerto diverse esperienze di degustazione ai loro membri. Il mercato americano è considerato cruciale per il successo della denominazione all'estero, e il Consorzio del Lugana Doc ha pianificato di tornare a New York nel 2024, estendendo l'iniziativa anche ad altri Stati come la Florida e il Texas.

Non manca anche la valorizzazione del Lugana Doc nel Regno Unito

Anche il Regno Unito è stato un obiettivo importante nel mese di luglio, con eventi mirati al trade e alla stampa. Il "Lugana Comes to England" è stato un Trade Tasting Lunch rivolto agli operatori del settore, accompagnato da un menu` di ispirazione britannica, presso uno dei pub storici e più` importanti del Regno Unito. Inoltre, un giornalista esperto ha guidato un webinar per la stampa, durante il quale sono state degustate otto etichette di Lugana Annata e Riserva. Un Business Trip sulla regione vinicola del Lugana ha coinvolto anche membri della prestigiosa Food & Beverage Managers Association di Londra, favorendo ulteriormente la conoscenza e l'apprezzamento del vino.

Lugana Doc anche in Svizzera

Non sono state dimenticate le affascinanti terre svizzere, dove un Panel di degustazione organizzato dalla rinomata testata Vinum ha dato l'opportunità ad un panel di enoappassionati di assaggiare 24 etichette di Lugana alla cieca, contribuendo ad accrescere la notorietà del vino nella regione. A partire da giugno fino ad agosto, otto enoteche specializzate svizzere offriranno il Lugana ai loro clienti, promuovendo il vino in tutto il paese.