Il rosè in stile Barbie? La limited edition di Carpineto

Con l’uscita del film Barbie, con Margot Robbie e Ryan Goslin, è scoppiata la Barbie-mania, tra hotel, bar, ristoranti in perfetto stile “bambola”. Ma non solo l’ondata di rosa impazza nel food: dai pink burger ai tacos, dalla pasta rosa di Gragnano ai donuts ricoperti di salsa rigorosamente shocking. Per non parlare dell’apoteosi del pop delle torte e dei gelati glitterati. Nella mixology, cocktail rosa a profusione: iconici per definizione, e probabilmente i più affini a quell’ambientazione onirica e densa di colore del film-evento dedicato alla storica bambola della Mattel. Anche la Barbie wine lover sembra tentata però da sfumature di rosa più “nature”… e dalla voglia di stappare bollicine rosé quest’estate. Magari una piccola cuvée, limited edition come lo Spumante Brut Rosé Carpineto.

Spumante Brut Rosé Carpineto, perfetto per Barbie moderne

Spumante Brut Rosé Carpineto, floreale, intrigante

Lo Spumante Brut Rosé Carpineto è perfetto in pairing con una tartare, rosa ovviamente! L’abbinamento must to taste on the beach. Spuma molto leggera, perlage persistente, colore rosa chiaro ma col lento salire delle minutissime bollicine i riflessi oscillano dal magenta argenteo al madreperla rosato. Le uve sono quelle del sangiovese, del canaiolo e appena un po’ di traminer rosa aromatico.

L'etichetta è semplicissima, minimale e di estrema eleganza con il profilo di un bocciolo di rosa appena dischiuso. Quella rosa che ritroviamo anche nel profumo insieme ai fiori di vite. Aromi di frutta rossa matura e petali di rosa appunto; gusto pieno, appagante e suadente con un tono finale aromatico di gioiosa piacevolezza.