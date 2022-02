Aglianico del Vulture Baliaggio, un vino dallo stile moderno

«A fianco dell’Italia che tutto il mondo conosce, esiste, quando ci si inoltra nell’estremo meridionale, una seconda Italia, sconosciuta, che non è meno interessante dell’altra, né inferiore per bellezza di paesaggi e grandezza di ricordi storici». Parole sulla Basilicata di François Lenormant, che così la descrisse dopo il suo viaggio in Italia del 1858. Descrizione che sembra ancora attuale: una regione fuori dal tempo, oggi più conosciuta grazie al cinema o a Matera Capitale europea della cultura 2019. Un territorio aspro, prevalentemente montuoso, dove la coltivazione della vite è a dir poco difficoltosa, una delle ragioni per cui conta solo circa 4.500 ettari vitati. Eppure, in questo piccolo areale vinicolo, nel comprensorio del Vulture, antico vulcano spento, ha trovato il suo habitat naturale una perla ben conosciuta agli appassionati di vino: l’Aglianico del Vulture.

Aglianico del Vulture Dop Baliaggio 2019 di Cantina di Venosa

L’Aglianico del Vulture Dop Baliaggio 2019 di Cantina di Venosa ha un colore rosso rubino intenso, poco trasparente e denso. Impatto olfattivo dominato da note fruttate di prugna e amarena; seguono note di spezie dolci come vaniglia e cannella che non soverchiano il frutto. Al palato è un vino dallo stile moderno, molto piacevole e facile da bere. Il sorso è caldo con una buona componente acida e salina in un contesto tannico ben bilanciato nel quale anche l’alcolicità è perfettamente amalgamata. In cucina è il classico vino da arrosti, primi piatti saporiti, cacciagione e formaggi a pasta dura. Da servire a 16-18°C in calici ampi per gustarlo al meglio.

Prodotto con uve Aglianico 100% allevate a spalliera con una densità di 3.500 piante per ettaro. I vigneti hanno un’età compresa tra i 10 e i 30 anni e si trovano ad un’altitudine i 450-500 metri slm nella parte nordorientale della provincia di Potenza, delimitata dal disciplinare di produzione che comprende il territorio di 15 Comuni. L’uva raccolta a mano nelle prime ore del mattino viene trasportata in casse da 12-15 kg in cantina dove viene pigiata e diraspata, quindi trasferita in piccoli fermentini e sottoposta a macerazione pellicolare con inoculo di lieviti selezionati a temperatura controllata da 23 a 26°C per circa 8 giorni. Il completamento della fermentazione alcolica e malolattica avviene in serbatoi isotermici inox. Successivamente il vino viene affinato in botti di rovere di slavonia per circa 12 mesi, quindi filtrato ed imbottigliato a freddo.

Uva Aglianico

La Cantina di Venosa si trova nell’omonima città lucana. Costituita nel 1957, oggi vanta una base di 400 soci per 800 ettari vitati ed è il maggiore produttore di Aglianico nella zona del Vulture. Gli impianti di cui dispone sono all’avanguardia, ma tecnica, amore e cura sono quelli della tradizione. L’attenta gestione dei soci nelle operazioni di vendemmia, la selezione delle uve migliori, l’attenzione nelle fasi di macerazione e fermentazione, la meticolosità nelle fasi di affinamento, in cui l’Aglianico viene trasferito in carati di rovere francesi e slavonia, le permettono di ottenere la qualità superiore per cui eccelle.

Cantina di Venosa

via Appia 86 - 85029 Venosa (Pz)

Tel 0972 36702

www.cantinadivenosa.it