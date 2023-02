Agostino Pavia, nella Barbera d'Asti le sfumature del terroir

La storia della Agostino Pavia è legata da sempre al territorio: i vigneti, tutti di proprietà, lo testimoniano. Giuseppe e Mauro Pavia hanno voluto creare un'identità forte con la loro terra tanto che, nel comune di Agliano Terme (At), propongono agli appassionati la Barbera d'Asti in diverse espressioni.

Interpretare un vitigno è il loro leitmotiv e non solo perché pensano al Barbera come simbolo del territorio astigiano. Le interpretazioni della Barbera d'Asti sono diverse, ma unite quindi dallo stesso terroir che, in ognuna di esse, si esprime secondo sfumature che le rendono uniche.

Barbera d‘Asti Superiore La Marescialla e Barbera d‘Asti Blina di Agostino Pavia & Figli

Sul mercato ben quattro tipi di Barbera d'Asti

Le tappe del loro cammino sono tutte importanti: negli anni '80 selezionano i vigneti nelle posizioni più adatte per la coltivazione del vitigno Barbera e, tramite accurati affinamenti, propongono sul mercato ben quattro tipi di Barbera d'Asti: Barbera d'Asti Superiore “La Marescialla”, Barbera d'Asti Superiore “Moliss”, Barbera d'Asti “Blina”, Barbera d'Asti “Casareggio”, tutte prodotte in collaborazione con l'enologo Lorenzo Quinterno che li segue da anni. La Barbera d'Asti Superiore “Moliss” viene affinata in tonneau e botte grande per un anno in un “gioco di legni” che la rende unica. Entrambe sono di grande struttura, equilibrate e intense. La Barbera d'Asti “Blina” viene affinata per un anno nell'acciaio ed è caratterizzata da un fruttato più accentuato, mentre la Barbera d'Asti “Casareggio” viene affinata quattro mesi in acciaio e altrettanti in legno (botte grande).

Barbera d'Asti Superiore “La Marescialla”, il vino ammiraglio della Angelo Pavia

Ma è la Barbera d'Asti Superiore “La Marescialla” il vino ammiraglio, ottenuta da un'accurata selezione di uve da vecchi vigneti. "La Marescialla" viene ottenuta con una macerazione delle vinacce per 13-15 giorni, con frequenti rimontaggi. La fermentazione alcolica è a 28-30° C e maleolattica entro dicembre, mentre a gennaio è previsto il travaso e l'affinamento in barriques di Allier per 11-12 mesi. L'assemblaggio è in vasche d'acciaio per circa 3 mesi e l'imbottigliamento avviene nel maggio successivo. L'affinamento minimo in bottiglia è di 6 mesi. La capacità di invecchiamento è di 7-9 anni. Si presenta di colore rosso rubino intenso, con delicate sfumature violacee. Dal bouquet con intense note di frutta sciroppata e vaniglia, seguite da sensazioni empireumatiche (cacao, pane tostato, caramello, caffè torrefatto, frutta cotta). Al palato si presenta con una varietà di sapori che vanno dalla frutta rossa fresca alla confettura, dal vanigliato allo speziato, dal vinoso al goudron. Pieno, con retrogusto intenso e persistente.

Agostino Pavia e Figli di Giuseppe e Mauro Pavia

Località Molizzo 10 - 14041 Agliano Terme (At)

Tel 0141 954125