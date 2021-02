Alberto Massucco, in Champagne è stato il primo produttore italiano

Pubblicato il 06 febbraio 2021 | 07:30

Gli champagne di Rochet-Bocart

Gli champagne di Eric Taillet

Gli champagne di Trousset-Guillemart

Les jeunes filles

i chiama, piemontese verace, imprenditore di successo nel comparto della metalmeccanica e amante da sempre di un territorio transalpino della Champagne. È la terra del vino più famoso al mondo. Alberto è un appassionato di champagne, quei vini eleganti e pregiati che vengono prodotti a poco meno di 150 km da Parigi e per lo più da piccole realtà produttive: il 90% dello champagne non viene realizzato dalle grandi maisons ma dai piccoli vignerons, sempre più ricercati e apprezzati: se ne contano a migliaia.Ed è dalla ricerca accurata, profonda e intelligente che Alberto ha selezionato nel tempo le bottiglie più idonee da regalare al consumatore, all’interno del tulipano. Ilè quel bicchiere dall’altezza adeguata capace di lasciare sviluppare le bollicine consentendo la massima espressione degli aromi.L’Albertoha così posato cuore e palato su 4 maisons appartenenti alla categoria, ovvero produttori che lavorano uve dei loro vigneti ed elaborano i vini direttamente nelle proprie cantine. Sono ioggi sempre più ricercati perché in grado di offrire un’identità netta e precisa del loro pensiero intorno allo champagne.Massucco è come grandi scrittori del passato e del presente,: hanno amato lanelle sue più recondite sfumature mantenendo sempre imprescindibile il loro stile narrativo. Le storie scritte da loro sono vere come veri gli champagne diedovvero le 4 maisons a cui si è legato con passione Alberto.Ma la storia non si ferma mai e Massucco nel tempo ha vissuto una sua metamorfosi trasformandosi e diventando anche. Alberto,, con il suo spirito di avventura e di sfida ha concepito un vino decisamente francese ma impreziosito dalle giuste note italiane che ne arricchiscono il pentagramma. Una musica di perlage e gusto armoniosa e, ne sono certo, decisamente interessante. Il progetto è nato grazie allo stimolo di Alberto e la capacità operativa di, uno dei più apprezzati produttori di champagne e grande amico dell'importatore piemontese.Il compito di seguire la linea produttiva Alberto Massucco Champagne spetta dunque ad Erick, compito non facile viste le esigenze del "sabaudo", avere un vino dalle grandi emozioni, ma non impossibile: e allora ecco il, 100% Chardonnay, con le prime due vendemmie 2018 e 2019 e la Cuvée Mirede.Ne aspettiamo l’arrivo per il 2024, questo l’anno in cui degusteremo e valuteremo il lavoro, la passione e la capacità dei due uomini, anche se siamo già adesso consapevoli che ne resteremo piacevolmente sorpresi.Come i grandi artisti della penna che regalano sempre soprese nei loro testi c’è un’altra chicca dell’imprenditore piemontese di cui vorrei far menzione. Oltre alle già citate maisons Massucco, importa anche dalla prima produzione Isos uno champagne che è che un progetto a firma di sette donne dello champagne.nel 2015 si sono unite con l’obiettivo di raccontarsi, o meglio di raccontare il loro lavoro, i vini, i territori, con un intento tinto di rosa. Ed è sempre la storia, quella vera, che ci conferma quanto le donne siano sempre state cardine primario del comparto.(parola greca che significa “ugual”) è il risultato dell’addizione degli champagne in parti uguali delle sette note rosa all’interno di un’unica bottiglia. Uve, terroir, metodologie di cantina differenti ma tutte unite per un totale di 644 bottiglie. Le sette donne:Chiudo con una frase di Alberto che trovo molto adeguata al contesto: «Due cose non bastano mai: un buon calice di champagne e un buon calice di champagne».Per informazioni: www.albertomassuccochampagne.it