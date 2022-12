Alta Langa Docg Cocchi, grandi vini per un menu “sparkling”

Cocchi produce dal 1891 bollicine 100% piemontesi con metodo Classico. Oggi queste bollicine di territorio, da uve Pinot nero e Chardonnay coltivate nelle terre alte di Langa e raccolte a mano, portano con orgoglio l’appellazione Alta Langa Docg. Una denominazione giovane, ma con una storia molto lunga alle spalle, in quanto primo metodo Classico a essere prodotto in Italia.

L’Alta Langa Docg è uno spumante esclusivamente millesimato, fatto con uve di un’unica vendemmia e sempre con l’indicazione dell’anno di raccolta in etichetta. Può essere bianco o rosato, brut o pas dosé, e richiede lunghissimi tempi di affinamento, non meno di 30 mesi da disciplinare. Nelle storiche cantine di Cocchi, la produzione dell’Alta Langa mantiene il rigore e la poesia di una volta: il remuage delle bottiglie nel corso dell’affinamento avviene rigorosamente a mano su pupitres di legno e il dégorgement è fatto à la glace.

Affianmento a mano su pupitres di legno

Speciali per definizione

La grande vocazione gastronomica di queste bollicine consente abbinamenti a tutto pasto per una perfetta proposta di menu per occasioni “sparkling”. Totocorde è l’espressione della tradizione piemontese del metodo classico, con la struttura e la potenza delle uve coltivate in Alta Langa: una classica cuvée di Pinot nero e Chardonnay con una permanenza sui lieviti di almeno 48 mesi. Bianc ‘d Bianc esalta la forza del territorio attraverso l’espressione dello Chardonnay in purezza; le uve coltivate in vigne dalla terra bianca marnoso-calcarea rendono il vino sapido e longevo. Cocchi è stato il primo produttore a pensare e a realizzare un Alta Langa da solo Chardonnay.

Totocorde e Bianc ‘d Bianc

Prodotto con solo Pinot nero, Rösa è uno spumante rosé di grande temperamento. Il suo stile speziato si accentua con il tempo e lo rende idealmente un grande brut gastronomico. Cocchi è stato il primo produttore a pensare e a realizzare un Alta Langa rosato. Pas Dosé è il brut nature di Cocchi, prodotto con Pinot nero in purezza. Da annate importanti, dopo 60 mesi sui lieviti avviene il dégorgement delle prime bottiglie per questa cuvée prodotta da sempre in edizione limitata (cinquemila bottiglie e 500 magnum per ciascun millesimo).

Pinot nero, Rösa e Pas Dosé

