Angelo Negro, vini dalla forte personalità

Un registro catastale di Monteu Roero attesta che nel 1670 “Gio Domenico Negro fu Audino tiene al “Bricco della Val d’Aiello una casa con cascina, forno, aia, orto, prato, viti. È la testimonianza degli oltre tre secoli di storia che legano la Famiglia Negro alla zona. Tante etichette, ma solo vitigni locali per le albeisa che escono dalla cantina, segno che l’attaccamento all’areale è rimasto immutato.

Oggi è ambasciatrice anche all’estero di questa strabiliante porzione del territorio piemontese, sabbioso e calcareo, i cui paesaggi sono scolpiti da vigneti, rocchi e borghi. Una filosofia che comprende lotta integrata in vigna, cura meticolosa in cantina e approccio imprenditoriale.

Partiamo con la Favorita Onorata Langhe 2021: si tratta di un Vermentino. Paglierino intenso. Affascinante complessità. Nespola e susina gialla, mazzo d’erbe aromatiche e garrigue, poi cera d’api, ginestra, scisto. Mediterraneo al palato, pieno e avvolgente, sapido, di buona freschezza. Lunga coda spartita tra i tipici sentori minerali e ritorni di frutta gialla.

Il Roero Arneis Riserva Perdaudin 2020 veste di uno smagliante giallo paglierino. Naso ricco è sfaccettato. Esordio ricco e floreale con acacia e biancospino in primo piano. La componente fruttata è integra e polposa. Regala nespola, pesca e melone bianco. Seguono pepe bianco ed evidenze vegetali di salvia e asparago. Richiami gessosi segnalano l’aderenza alla terra di provenienza. Il sorso colpisce subito per freschezza e sapidità prolungandosi senza cedimenti lungo tutto l’assaggio.

La Barbera d’Alba Dina 2021 è di un tipico e lucente rosso rubino. Olfatto elegante e sussurrato. Spezie, marasca, mirtillo, pesca, mora e lampone, poi soffi balsamici. Tutto in precisa progressione. La freschezza è la sua carta vincente supportata da una generosa sapidità e da una discreta permanenza. Godibile e appagante. L’archetipo della Barbera d’Alba.

La Barbera d’Alba Nicolon 2019 è di un rubino purpureo coeso e impenetrabile. Incipit potente di succo di mirtillo e tabacco con sbuffi eterei che impegna a lungo le risorse olfattive del degustatore. Poi si raffina, senza nulla perdere in intensità facendo emergere sensazioni balsamiche di humus e rosa. Nulla di meno al sorso, da cui è difficile non restare impressionati per dinamicità e vigore alcolico e fruttato. Lunghissima la persistenza.

Il Roero Riserva Sudisfà 2018 ha un seducente abito rosso granato. Naso sfaccettato e preciso, articolato su una progressione di chiodi di garofano, sottobosco, piccoli frutti rossi, viola, erbe di montagna, eucalipto, bacche di ginepro, foglie secche e un tocco salmastro. All’assaggio si evidenziano dapprima la freschezza e la sapidità, poi un tannino di ottima grana e una lunga, appagante persistenza

Il Roero Prachiosso 2019 è il vino di punta di Angelo Negro. Colore granato luminoso e compatto. Profilo olfattivo intenso ed elegante. Libera profumi di confettura di lampone, gelatina di rose, caramella alla violetta, cioccolatino alla ciliegia e cenni delicati di vaniglia, torroncino e polvere di cacao. In bocca è un’esplosione di gusto. La corrispondenza naso-bocca è precisa e il finale lunghissimo. Sono le antiche radici del Roero.

