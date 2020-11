Asti Secco Docg di Toso Bollicine per rallegrare le feste

Pubblicato il 20 novembre 2020 | 06:40

Gli Asti Secco Docg di cantina Toso

ue prodotti indicatti per il periodo delle. Li firma, cantina di Cossano Belbo (Cn) a guida famigliare da quattro generazioni. Il territorio viene intrepretato da dueche accompagnano la tavola con la loro freschezza e armonia.L’è uno spumante fresco ed equilibrato con le caratteristiche note aromatiche dell’uva Moscato. Dal colore giallo paglierino brillante, all’olfatto sviluppa profumo aromatico, con note di salvia, agrumi e pesca bianca. Al palato si presenta di buona struttura, secco ed equilibrato, con una buona freschezza e con piacevoli note acide e sapide. Temperatura di servizio 6-8°C .Di grande interesse l’ultima novità della cantina piemontese.è il primo Asti Secco Docg s. Prodotto in solo 13.200 bottiglie numerate, nasce da uno scrupoloso lavoro in vigna e da grappoli straordinariamente intatti. Toso è da sempre attenta al tema “solfiti” e da anni lavora per una riduzione sensibile del tenore di solforosa sull’intera gamma di prodotti, fino ad arrivare alla produzione di questo spumante senza solfiti aggiunti. Per poter vinificare in assenza di solfiti, ha lavorato sulla materia prima partendo da, raccolte a mano, con un attenta lavorazione per evitare l’ossidazione dell’acino.Sarunè è fresco, gradevolmente. Di colore giallo paglierino brillante, ha perlage fine e persistente. Il profumo è aromatico, con note floreali di acacia, biancospino, sambuco, fiori di arancio, glicine e note fruttate di agrumi (bergamotto), pesca bianca. In bocca è secco, morbido ed equilibrato, con un finale lungo e sapido. Temperatura di servizio 8-10°C.Per informazioni: www.toso.it