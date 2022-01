Barone Montalto, viticoltori in una terra forte e leggendaria

La Sicilia è una terra unica. La sua posizione strategica, al centro del Mediterraneo, e i suoi paesaggi così diversi l’hanno resa una terra di conquista per tantissime popolazioni. Ogni popolo insediatosi ha lasciato qualcosa a questa terra che oggi vive di innumerevoli tradizioni. Testimonianze vere, che resistono al tempo e che si lasciano ammirare ogni giorno di più. In Sicilia ogni evento ha una storia alle spalle. Le tradizioni sono millenarie e sono frutto di tante contaminazioni. Il clima e la natura e l’esperienza dei viticoltori la rendono un luogo unico per la coltivazione della vite. Non a caso è la regione vitivinicola più importante d’Italia.

Syrah e Zibibbo Barone Montalto

Barone Montalto si occupa della gestione di circa 400 ettari di vigneti, parte dei quali di proprietà. La restante parte è soggetta ai “protocolli di qualità Montalto” grazie ai quali si controlla e si garantisce la qualità dell’uva conferita, confermando una crescita qualitativa durante gli anni. Gran parte dei vigneti si trova nel cuore della Valle del Belice, nei pressi di Santa Ninfa (Tp). Gli altri vigneti si trovano in provincia di Agrigento, nella Valle dei Templi, e a Noto (Sr), nella parte sud-occidentale dell’isola.

Passione costante per il vino

Un territorio storico ma anche ideale per la coltivazione della vite in cui si trova anche la cantina di vinificazione. Barone Montalto nasce nel 2000 proprio a Santa Ninfa, in provincia di Trapani. La costante passione dedicata al mondo del vino è sempre stata l’aspetto trainante del loro progetto. I vini Montalto provengono dalla grande tradizione unita a un carattere giovane. Barone Montalto è cresciuta negli anni. Fare vino è un’arte nobile e antica. Per raggiungere questo obiettivo hanno creato una squadra giovane, guidata dalla passione per la terra e il rispetto delle tradizioni, ma anche aperta alle innovazioni.

Nella “Collezione di Famiglia” scopriamo lo Zibibbo Terre Siciliane Igt, dal colore paglierino attraversato da sfumature verdi e dal sapore gradevole, caratteristico. Al palato risulta armonico e morbido; ottimo con funghi fritti e carni bianche. A fianco di questo bianco semiaromatico troviamo il Syrah Terre Siciliane Igt, un rosso violaceo molto intenso. Aroma evidenti di violetta e ribes arricchiti da note di liquirizia e pepe nero. Al palato è pieno e i tannini sono armonici e ben integrati con un finale piacevolmente tostato e speziato. Ideale con formaggi stagionati, funghi trifolati, selvaggina con salse saporite.

Barone Montalto

S.S.188 Km 45.500 - 91029 Santa Ninfa (Tp)

Tel 0543 781233

www.baronemontalto.wine