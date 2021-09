Bottino ricco per la Vendemmia Solidale: 91 quintali di Glera per la lotta ai tumori L'iniziativa, ospitata dall'azienda agricola Manzane di San Pietro di Felletto (Treviso), punta a vinificare e spumantizzare il raccolto il cui ricavato sarà devoluto alla Lega italiana per lotta contro i tumori (Lilt)