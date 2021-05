Brazan e Galea con uvaggi di campo: ritorno alle origini per I Clivi

Pubblicato il 20 maggio 2021 | 20:00

Le nuove bottiglie di Brazan e Galea, annata 2018

Vigneti sui Colli Orientali del Friuli

Un ritorno alle origini

a cantinacon l’uscita delle annate 2018., uve provenienti da vigne di novant’anni situate sul monte Quarin a Brazzano di Cormons, nel. Un microclima umido e fresco, caratterizzato da forti escursioni termiche, porta a un vino sapido e marino con sfumature idrocarburiche. Un vino di mare e di luna, elementi richiamati a livello cromatico nella nuova etichetta dal blu e dall’azzurro.Il, uve provenienti da vigne di ottant’anni situate sulle colline di Corno di Rosazzo, nei. Un microclima più asciutto e soleggiato porta a un vino più vigoroso e caldo con sfumature di pietra focaia e miele. Un vino di terra e di sole , elementi richiamati in etichetta dall’arancione e dall’ocra.«Brazan e Galea tornano a esseree non saranno più, dunque, due Friulano in purezza - spiega, titolare della casa vinicola - la scelta nasce dalla volontà di raccontare in modo sempre più diretto e profondo le differenze sensoriali derivanti dal terroir dei due diversi vigneti, che si esprimono in modo sempre più evidente anno dopo anno».Per informazioni: www.iclivi.wine