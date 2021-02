Bulichella con Guido Gobino, vino e cioccolato per San Valentino

Pubblicato il 11 febbraio 2021 | 19:35

B

L'abbinamento vino e cioccolato che vede protagonisti Bulichella e Guido Gobino

, azienda vinicola di Suvereto (Li), e il maestro cioccolatiere torineseinsieme per celebrare il 14 febbraio,, con una selezione deipiù significativi del maestro da abbinare aidella casa toscana.Per esplorare il piacere della combinazione del cioccolato con il vino Gobino propone il, giandujotto con la nocciola tonda gentile delle Langhe, e il, cioccolatino al gianduja, arricchito con sale marino integrale e olio d'oliva extravergine taggiasco, e due speciali cuori di cioccolato. La selezione, su richiesta, è in abbinamento a tutti i vini Bulichella, in particolare con il2015.Ma l’offerta per San Valentino va oltre. Bulichella propone une della Val di Cornia, con base di partenza nell', proprietaria dell'azienda agricola. Speciali pacchetti di soggiorni di coppia, da due o tre notti, permetteranno di esplorare ogni angolo delsuveretano e le attrazioni circostanti. Oltre al soggiorno in agriturismo con vista sui vigneti, sono inclusi nel pacchetto visita della tenuta enei ristoranti della zona, e accesso ai centri termali e ai percorsi di trekking.Bulichella mette inoltre a disposizione il proprio. Per acquisti uguali o superiori a 150 euro l'azienda offre unvalido per due persone, dalla durata di dodici mesi, per una visita della tenuta e una degustazione dei suoi vini e del suo olio Per informazioni: www.bulichella.it