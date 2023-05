Cà Maiol: nuova immagine per la storica cantina nel cuore della Lugana

Una nuova immagine, moderna e contemporanea, grazie al restyling del logo e del packaging delle bottiglie, a partire dai due iconici vini della tenuta: il Lugana Prestige e il Valtènesi Chiaretto Roseri targati 2022. È questo l’ultimo step di un lungo percorso di rinnovamento per il marchio Cà Maiol, storica tenuta situata nel cuore della Lugana, a Desenzano del Garda (Bs) e vera e propria bandiera della denominazione Lugana Doc, di cui è stata assoluta protagonista fin dalla sua fondazione nel 1967.

Grazie all’acquisizione, nel 2017, da parte di Santa Margherita Gruppo Vinicolo - realtà storica d’eccellenza del panorama enologico nazionale, di proprietà della Famiglia Marzotto, che ha puntato così a rafforzare la propria leadership nel segmento dei vini bianchi, entrando in una denominazione in forte espansione, dall’altissimo profilo qualitativo - Cà Maiol ha potuto beneficiare negli ultimi anni di forti investimenti per un percorso di crescita qualitativa e tecnica, sia in vigna che in cantina.

Alessandro Marzotto, General Manager di Cà Maiol

Per Alessandro Marzotto, General Manager di Cà Maiol: «Da quando abbiamo acquisito il marchio nel 2017, abbiamo iniziato un intero processo di rinnovamento, portando in Lugana il nostro approccio e tutta la nostra expertise: siamo partiti dalla vigna per proseguite poi con la tecnologia in cantina, con l’obiettivo di permettere al territorio di esprimersi nella sua unicità. È un percorso molto complesso e, come sempre nel vino, ci vuole un po’ di tempo per raggiungere i risultati. Dal lato tecnico è stato fatto molto, ora è tempo di dare una nuova veste all’azienda intera e alla sua produzione».

Cà Maiol: una nuova immagine per una denominazione dalle grandi potenzialità

La nuova brand image di Cà Maiol ha l’obiettivo di valorizzare l’unicità del proprio stile e affermarsi come icona del Lugana e del Valtènesi Chiaretto, custode del genius loci del territorio, protagonista della storia di entrambe le denominazioni e del loro futuro. Il restyling del logo e del packaging prendono a testimone la chiave di volta - l’elemento architettonico portante di un edificio, che chiude un arco e tiene ferme le altre pietre - e la trasformano in un simbolo identitario.

Cà Maiol, storica tenuta situata nel cuore della Lugana, a Desenzano del Garda (Bs)

«Abbiamo voluto ringiovanire la veste di Cà Maiol - prosegue Alessandro Marzotto - porre le basi per comunicare una storia autentica di un’area abbastanza recente nel mondo del vino, che è cresciuta molto in questi ultimi anni, ma che ha ancora molto da raccontare e molti luoghi del mondo da conquistare. E noi lo vogliamo fare con questa nuova immagine». Il nuovo logo, più riconoscibile e leggero, richiama nel colore le sfumature del Lago di Garda a Sirmione (Bs), nei pressi del Castello Scaligero.

Nuovo design per il packaging Cà Maiol: si parte con Lugana Prestige e il Valtènesi Chiaretto Roseri

Si parte con il restyling del packaging delle bottiglie Lugana Prestige e Valtènesi Chiaretto Roseri. Il nuovo design interessa la forma delle bottiglie - più armoniose e leggere, per ridurre anche le emissioni di CO2 nel trasporto dalla cantina alle tavole di tutto il mondo - e le etichette - che richiamano nella forma la chiave di volta -, puntando all’essenzialità, all’eleganza e alla memorabilità.

Si parte con il restyling del packaging delle bottiglie Lugana Prestige e Valtènesi Chiaretto Roseri

Lugana Prestige è un vino puro come un sorriso, rinfrescante come un tuffo, fragrante di agrumi e frutti croccanti: al colore il sole di un pomeriggio estivo, nel sapore la felicità dell’amicizia, la leggerezza di una gita in barca, la gioia di un incontro inaspettato. Valtènesi Chiaretto Roseri è un vino delicato come seta, leggero come il vento, fragrante di rose e piccoli frutti rossi: nel colore c’è l’eleganza del tramonto, nel sapore la freschezza di un giardino in primavera, l’emozione di un bacio e il fascino di una scoperta.

Cà Maiol: un percorso di crescita in vigna e in cantina durato quasi sei anni

Tanti sono stati gli interventi e le migliorie apportate in vigna e in cantina dal 2017 ad oggi. Da un lato si è intervenuti per avviare una conduzione sapiente dei vigneti, evitando l’uso di prodotti di sintesi, stimolando l’attivazione della microflora autoctona del terreno e praticando la potatura conservativa, che permette di rispettare i vasi linfatici della vite e di limitare i grossi tagli di ritorno. Questo nuovo approccio sostenibile, oltre a salvaguardare l’ambiente, ha permesso di migliorare la qualità delle uve e allungare la vita delle piante. Dall’altro si è intervenuti in un'importante opera di ammodernamento della cantina, raddoppiata in dimensioni rispetto a quella preesistente.

Tanti sono stati gli interventi e le migliorie apportate in vigna e in cantina dal 2017 ad oggi

Oggi, il cuore della vinificazione di Cà Maiol rappresenta lo stato dell’arte della tecnologia di cantina in Lugana, con la lavorazione per gravità - fondamentale per una varietà delicata come la Turbiana -, la possibilità di vinificare separatamente ogni singolo vigneto - permettendo al vino di esprimere tutta la propria territorialità e autenticità -, le due linee di lavorazione - due tramogge e due diraspatrici Pellenc che permettono di dedicare la stessa attenzione e cura sia alla produzione del Lugana che a quella del Valtènesi Chiaretto, il cui periodo di vendemmia coincide -, le nuove presse Willmes, i serbatoi tronco-conici e quello di assemblaggio centrale da 2.000 hl, la tecnologia che facilita il lavoro degli operatori. Per Cà Maiol le innovazioni di cantina rappresentano strumenti di valorizzazione non solo del patrimonio viticolo aziendale, ma anche del grande lavoro che viene svolto in vigna durante tutto l’anno.

Una nuova brand image per Cà Maiol che comunica l’essenza del territorio e parla a un pubblico internazionale di giovani winelover

Oggi Cà Maiol si presenta con una nuova immagine ai winelover di tutto il mondo e si fa interprete di un territorio straordinario, capace di dare vini d’eccellenza dalla personalità affascinante. Alessandro Marzotto, racconta: «Il percorso di trasformazione di Cà Maiol è partito dal lavoro in vigna, dalla tutela del territorio e dal rispetto dell’unicità dello stesso. Ci siamo poi concentrati sul cuore della vinificazione, dove trasformiamo con abilità e competenza le uve in preziosi vini. Infine, presentiamo la nuova immagine di Cà Maiol, capace di coniugare le nostre due anime».

Il percorso di trasformazione di Cà Maiol è partito dal lavoro in vigna

«Da un lato la storicità del brand, che ci rende competenti e autorevoli, rappresentata dalla chiave di volta, visibile nell’edificio storico della cantina risalente al 1710 - prosegue Marzotto - Dall’altro, il nostro spirito moderno e contemporaneo, figurato nel nuovo design dei packaging e nei nuovi colori utilizzati. Fin dall’acquisizione, abbiamo creduto fortemente in questi vini e in questi territori, la Lugana e la Valtènesi. Il percorso intrapreso da Cà Maiol ha contribuito, e continuerà a contribuire, al raggiungimento di risultati ancor più soddisfacenti sia in termini qualitativi che economici, e al consolidamento del ruolo di fiera rappresentante delle due denominazioni in Italia e nel mondo».

Uno sguardo al futuro di Cà Maiol

Il percorso di Cà Maiol non si ferma certamente qui e l’azienda si prepara ai prossimi lanci con un approccio educativo. «Stiamo anche lavorando per valorizzare la denominazione Lugana per le sue potenzialità di invecchiamento, grazie a prodotti come la versione Riserva o Superiore. Con questi giocheremo un’altra partita nell’ambito dei grandi vini bianchi, legati anche a una gastronomia più spinta. L'intento - anticipa Alessandro Marzotto - è riuscire ad esprimere così le due diverse anime del Lugana: Lugana Superiore e Riserva vedranno la luce, coordinati nel look alla nuova brand image, a ottobre 2023 e marzo 2024 rispettivamente».

Cà Maiol

Via Colli Storici 119 - 25015 Desenzano del Garda (Bs)

Tel 030 9910006