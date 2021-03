Cantina Di Lenardo: il Friuli... in purezza!

Pubblicato il 03 marzo 2021 | 19:35

Cantina di Lenardo si sviluppa su una superficie vitata di 55 ettari

Il Pinot Grigio della casa vinicola di Ontagnano (Ud)

, Udine. La storia dellaha inizio nelcon una piccola produzione vinicola che rimase "locale" per molti anni, fino a quando con l'arrivo di una nuova generazione si decise di compiere cambiamenti strutturali. Si fecero importantiacquistando macchinari di ultima generazione e aumentando costantemente il numero di, fino ad arrivare attualmente attorno alle. Oggi la famiglia che guida l’azienda è giunta allae produce su una superficie di. I vigneti sono caratterizzati spesso da differenti terroir.Dalla vendemmia del 1998ha impostato la linea in ambito enologico. La sua filosofia è di porre in primo piano lae la sua intrinseca, eliminando nella maggior parte dei casi il "velo" del legno, spesso utilizzato, a vantaggio di una più limpida fermentazione in acciaio.La gamma di Lenardo sviluppa un ventaglio di sette referenze di bianco, cinque di rosso, due rosati, duee un vino dolce da uve Verduzzo Friulano e Riesling Renano. «Continuiamo a innovarci e a investire per accompagnare la nostracon le più moderne tecnologie - spiega l’azienda friulana - le nostre uve continuano a essere vendemmiate a mano e questo ci permette di raggiungere un maggiore controllo, clima permettendo, sulla. Siamo arrivati a unache si basa unicamente su principi fisici. Fermentiamo i nostri vini bianchi a bassissime temperature per ottenere profumi più ricchi e gusti più intensi».Per informazioni: www.dilenardo.it