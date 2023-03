Cantina di Venosa, vini prestigiosi ed ecosostenibili

L’aglianico del Vulture di Cantina di Venosa è un prodotto di grande prestigio, che rappresenta al meglio la bellezza e la qualità dei vini italiani. È prodotto con uve Aglianico coltivate sui pendii del Monte Vulture, un vulcano spento situato nell'entroterra lucano. Il terreno vulcanico, ricco di minerali, dona al vino una caratteristica mineralità e complessità che lo rendono unico.





Negli ultimi anni Cantina di Venosa si è orientata sempre di più verso pratiche agricole e di produzione sostenibili,finale. L'agricoltura sostenibile si basa su un approccio ecologico alla coltivazione delle uve, che prevede l'utilizzo di tecniche agricole che rispettano l'ambiente e la biodiversità.

L'adozione di pratiche agricole sostenibili nella coltivazione delle uve Aglianico del Vulture di Cantina di Venosa contribuisce a preservare l'ambiente, ridurre l'impatto delle attività umane sulla natura e garantire la qualità del prodotto finale. Inoltre, l'agricoltura sostenibile favorisce la creazione di posti di lavoro e il sostegno alle comunità locali, contribuendo al mantenimento delle tradizioni e della cultura italiana.

Un vino apprezzato in tutto il mondo

Particolare attenzione per Cantina di Venosa è lo studio del packaging con l'utilizzo di materiali sostenibili per le bottiglie, i tappi e le etichette per contribuire a ridurre l'impatto ambientale del vino e promuovere pratiche più ecologiche nell'industria vinicola. Inoltre, l’azienda adotta tecnologie solari come fonte di energia per la produzione del vino, riducendo l'utilizzo di combustibili fossili e le emissioni di carbonio. Proprio per questa sensibilità, Cantina di Venosa è stata una delle 20 Cantine Italiane premiate a Venezia alla prima edizione di “Wine in Venice”, manifestazione che mette al centro del mondo vitivinicolo la sostenibilità. Questo vino è apprezzato in tutto il mondo per la sua complessità, struttura ed eleganza, ma anche per la sua produzione sostenibile, che rispetta l'ambiente e la biodiversità.

Cantina Di Venosa parteciperà a Vinitaly: pad. 8 - stand G1

Cantina di Venosa

Via Appia, 86 - 85029 Venosa (Pz)

Tel 0972 36702