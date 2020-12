I vini rossi della Cantina Valpantena insieme ai bianchi della Cantina di Custoza: sì alla fusione

Pubblicato il 19 dicembre 2020 | 14:40

Approvato anche l’esercizio economico 2019/20





Per la cooperativa di Quinto di Valpentena, 97% i voti favorevoli

Luigi Turco

Rafforzati i punti vendita

'assemblea dei soci didice sì alla fusione con ladi. Un progetto che, in caso di successo, darebbe vita a una nuovada circa 30 milioni di, una dotazione di conferimenti di 300mila quintali di, un fatturato da 65 milioni e un centinaio di. A sostegno della fusione la possibilità, ribadita da Cantina Valpantena, di presentarsi sulcon una realtà più dimensionata e, capace di sostenere gli investimenti commerciali necessari per aggredire i mercati una volta usciti dallaIl piano, già approvato dai consigli di amministrazione delle due, è stato ratificato venerdì 18 dicembre nell'assemblea straordinaria della cooperativa di Quinto di Valpentena (Vr) con il 97% di voti favorevoli su quelli ammessi al voto (196 sì su 202 votanti). L'assemblea di Custoza si era espressa a favore sabato 12 dicembre con 89 sì su 157 votanti, ma non aveva raggiunto il quorum dei due terzi necessario all'approvazione.«I soci di Cantina Valpantena – afferma il presidente- hanno apprezzato e approvato la proposta die il, reputandolo un concreto progetto di crescita per entrambe le cantine. Custoza da parte sua, pur non raggiungendo il quorum necessario per l'approvazione, ha votato a favore della fusione».Al centro dei lavori dell'assemblea ordinaria di sabato 19 della cooperativa sociale di Quinto invece l'approvazione dell'esercizio economico 2019/20, che ha registrato undi 46.494.000 euro, in leggero calo rispetto al periodo precedente, e un patrimonio netto di 22.700.000 euro, in crescita.«Chiudiamo un bilancio in tempi di crisi – commenta Turco – in un'annata che sconta uninper effetto della sovraproduzione di vino, che ha portato tutti i consorzi alla riduzione delle rese delle denominazioni, e dei contraccolpi dovuti alla pandemia di Covid-19. Nonostante questo ci riteniamo soddisfatti poichè il fatturato ha tenuto, anche se sacrificando i margini sulla vendita dei prodotti, e il patrimonio è aumentato grazie alla fusione realizzata nel 2019 con».Cantina Valpantena ha, inoltre, portato avanti il piano di rafforzamento delladisul territorio, aprendo a luglio il negozio di, in provincia di Varese, e assicurando la piena operatività di quello di Cantina Colli Morenici a Ponti sul Mincio (Mantova). I corrispettivi raggiunti dalla rete di punti vendita nel 2019/20 sono pari a 4.626.000 euro, in aumento rispetto all'esercizio precedente nonostante le chiusure subite dagli esercenti in occasione dele le limitazioni dovute alle misure di contenimento del Covid-19.