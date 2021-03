Casòn Rosso di Alois Lageder, figlio dell’uva “esotica” Tannat

Pubblicato il 30 marzo 2021 | 19:30

Casòn Rosso della linea Capolavori: sul mercato l'annata 2016

Perfetto con carne di manzo, agnello, selvaggina e formaggi

A Pasqua con le ricette della tradizione

er avere vini sempre freschi e vivi nella Tenuta disi lavora anche con iche ben si adattano all’Alto Adige. Tra questi negli ultimi anni ha entusiasmato molto il. Nei vigneti si fa notare per il. Prospera di anno in anno sempre meglio, arriva a piena maturazione e conserva un’acidità incredibilmente elevata, presupposto ottimale per produrreDall’annata 2014, le uve di questo vitigno sono la componente principale del, un vino che si distingue per le sue, la suae un’acidità caratteristica. Disponibile ora nellè un punto di forza della vini di altissimo pregio che provengono prevalentemente dai migliori masi di proprietà della famiglia Lageder, tutti coltivati con metodo biologico-dinamico.Casòn Rosso,, è un vino color ciliegia con riflessi violacei, un bouquet intenso, fruttato con note di cuoio, tè e affumicatura, caratterizzato da unae da una fresca acidità. Perfetto cone, pensando alla Pasqua, ideale per accompagnare le ricette della tradizione. Dall’archivio delle ricette della famiglia Lageder viene proposto per esempio inda servire con riso e un'insalata verde fresca.Per informazioni: aloislageder.eu