Castello di Perno, vini eleganti dall’impronta classica

Nel cuore delle Langhe sorge il pittoresco borgo di Perno. Il castello, di origine medievale, che dà il nome alla cantina, si trova nel comune di Monforte d’Alba (Cn), l’ultimo borgo della Langa del Barolo. Alle fine degli anni ’70 Giulio Einaudi stabilì qui la sede secondaria della sua casa editrice. Al Castello di Perno hanno scritto autori importanti della letteratura italiana, tra cui Primo Levi. La Cantina Castello di Perno ha invece sede a Castelletto, località tra le dorsali di Perno e Serralunga che da` il nome ad un rinomato cru della Docg Barolo.

Barolo Docg Castelletto

Oggi il Castello e la cantina sono di proprietà della famiglia Gitti, che ha avviato un progetto basato su uno stile di stampo neo-classico: produrre vini sposando la tradizione barolista, interpretandola attraverso una sensibilità che vuole rinnovarsi nel tempo, con la consapevolezza che i vini sono cose vive.

Il Barolo Docg Castelletto rappresenta perfettamente il progetto della cantina. Un cru che riesce a conciliare l’eleganza e la potenza delle dorsali di Monforte con la struttura minerale e opulenta tipica del territorio di Serralunga. Dopo una lunga macerazione sulle bucce di quasi 35 giorni, questo vino affina almeno 18 mesi in grandi botti di rovere austriaco per poi essere travasato in serbatoi di cemento fino all’imbottigliamento.

I vini della cantina Castello di Perno sono distribuiti da Pellegrini Spa.

Per informazioni: www.pellegrinispa.net - castellodiperno.it/cantina