Certificazione di qualità sostenibile per i Cartizze Docg Ruggeri

I Cartizze Docg Brut e Dry di Cantina Ruggeri con il marchio Sqnpi

Coinvolgere tutti i conferitori entro il 2024

Impegno in difesa della biodiversità e del territorio

partire dalla vendemmia 2020, annata disponibile in commercio a partire da giugno,In questo contesto sono molteplici le norme e le pratiche da seguire perche lavorano in vigna. Per farlo, Cantina Ruggeri si è affidata ai tecnici di “Progetto Natura”, uno studio di agronomi che da vent’anni collabora con la cantina di Valdobbiadene.«Il marchio Sqnpi presente da oggi sulle bottiglie del nostro identitario Valdobbiadene Superiore di Cartizze Docg - spiega l’agronomo, responsabile del progetto - rappresenta la massima espressione dell’impegno corale e delle sinergie che quotidianamente avvengono tra i conferitori, gli agronomi e la cantina. Il nostro obiettivo è quello di coinvolgere tutte le famiglie conferitrici entro il 2024 ed».Oltre a rappresentare una solida tutela per i consumatori e i buyer, la certificazione corona l’impegno di Ruggeri nella difesa della biodiversità e della bellezza del territorio.compreso tra i paesi di Santo Stefano, San Pietro di Barbozza e Saccol e riconosciuto come apice qualitativo dell’intera denominazione. Questo areale si estende su soli 106 ha situati tra i 300 e i 500 m, di cui Cantina Ruggeri vinifica il 12% di tutte le uve: di gran lunga la percentuale maggiore vinificata da una singola azienda. Il Cartizze Docg firmato Ruggeri è uno dei primi della sua categoria a fregiarsi del marchio Sqnpi.«I nostri conferitori – sottolinea Tonon - rappresentano il primo anello di una lunga catena qualitativa che inizia in vigneto e trova la massima espressione nel calice degli appassionati., creando le migliori condizioni per una produzione eccellente e soprattutto di qualità sostenibile. Da sempre siamo in prima linea per testare metodologie sempre più efficaci e innovative di lotta integrata».Per informazioni: www.ruggeri.it