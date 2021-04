Chardonnay Colterenzio, storia di successo in continua evoluzione

Pubblicato il 05 aprile 2021 | 09:30

Chardonnay Lafóa (foto: Anam Cara)

Vigneti di uva Chardonnay (foto: Luca Zuccolo)

l vitignoperha un ruolo speciale. Fin dai primi anni 1980 l’azienda riconobbe il suo grande potenziale, piantando tanto Chardonnay in molti vigneti vocati e diventando uno dei pionieri e promotori di questo vitigno in. Oggi viene coltivato sued è la varietà di vino bianco più importante della cantina. Negli ultimi decenni, grazie ai suoi Chardonnay, Colterenzio è stata premiata numerose volte da diverse guide, affermandosi così come la “” per eccellenza. Oggi Colterenzio con questa varietà produce due vini: lo Chardonnay Altkirch della linea classica e lo Chardonnay Lafóa.Loè un vino apprezzato da molti amanti del vino e viene regolarmente premiato dalle guide vinicole per l’ottimo rapporto qualità/prezzo. È un vino fresco, armonico, elegante e adatto a tutte le occasioni. Suo “fratello”, lo, appartiene alla più prestigiosa linea di Colterenzio. Nello storico vigneto Lafóa, negli anni ’80, Colterenzio iniziò il suo progetto di qualità: furono piantati nuovi vitigni e introdotti nuovi standard qualitativi per ottenere la massima qualità, senza compromessi.Oggi, solo i migliori vini di Colterenzio portano il nome “Lafóa”. Dall’annata 2015 anche lo Chardonnay ha raggiunto questo livello qualitativo. Grazie alle rese basse e al lungo tempo di maturazione in barrique, questo Chardonnay è un. Al naso è fruttato con una lieve nota di vaniglia, che nel suo insieme rende il vino molto armonico. Da non dimenticare anche il suoL’azienda Colterenzio è stata fondata nel 1960, in un territorio vocato, dall’unione di 26 viticoltori con un obiettivo ben preciso:. Il nome dell’azienda deriva dal piccolo borgo Colterenzio situato nel comune di Appiano, a circa 15 km a sud di Bolzano. Oggi Colterenzio rappresenta benunite dalla passione e dall’impegno di salvaguardare e preservare il territorio e di coglierne i frutti che esso riesce a dare anno dopo anno.Per informazioni: www.colterenzio.it