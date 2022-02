Colli Ripani, sul Colle San Nicolò nasce la linea 508

Nelle Marche, su un sistema collinare che segue le valli fluviali fino all’Adriatico, lasciandosi alle spalle gli Appennini, a 508 metri di altitudine, incredibilmente vicini alla costa, troviamo una tra le più conosciute e produttive cantine della regione, La Cantina dei Colli Ripani. La sua storia inizia nel 1969, mentre la prima vinificazione risale al 1977. Una tappa emozionante che l’azienda ha scelto di ricordare dando vita alla “Linea ‘settantase77e”, dedicata al settore Horeca. Dalla forza di oltre 330 produttori autoctoni e dalla voglia di valorizzare la produzione vinicola, attraverso il rispetto per queste terre e per i vini nativi, è nata questa cantina.

Come azienda supporta i soci nel coordinamento di tutte le fasi del processo: dal lavoro nelle campagne alla trasformazione delle materie prime in prodotto finito e alla sua commercializzazione. In questo modo è certa di offrire e garantire un risultato unico e meticolosamente controllato lungo tutta la filiera produttiva.

Offida Docg Pecorino “Mercantino” e Offida Docg Rosso “Leo Ripano”

Nel repertorio enologico troviamo: la Linea Colli Ripani, composta da dieci vini, ciascuno autore di un personale capitolo di una storia itinerante; la Linea Biologica, cuore della filosofia aziendale, ottenuta da uve coltivate nel rispetto dell’ambiente e lavorate con l’ausilio di energie rinnovabili; e la Linea 508, una selezione di eccellenze rigorosamente locali, composta da sei prodotti riconosciuti a livello internazionale per la qualità dei grappoli, la storia e il rigore posto nell’arte della vendemmia. Proprio il punto più alto, espresso in tre cifre, ispira il posizionamento premium della pregiata Linea 508. Il punto più alto descrive infatti la massima espressione della loro qualità vinicola, rappresentata graficamente da 3 scalini: processi rigorosi, selezioni esclusive, eccellenza garantita.

Fanno parte della Linea 508 sei vini: Diavolo e Vento (Marche Igt Rosso), Mercantino (Offida Docg Pecorino), Lajella (Offida Docg Passerina), Condivio (Offida Docg Pecorino), Castellano (Rosso Piceno Doc Superiore) e Leo Ripano (Offida Docg Rosso). Queste preziose bottiglie non contengono, infatti, solamente vino d’eccellente qualità, ma il carattere inconfondibile di Ripatransone espresso attraverso la testimonianza dei suoi luoghi più caratteristici e dei suoi personaggi più iconografici.

La Cantina dei Colli Ripani

Contrada Tosciano 28 - 63065 Ripatransone (Ap)

Tel 0735 99940

www.colliripani.com