Con Ancestrale e La Spergola la famiglia “Ters” si allarga

La linea “Ters” di Venturini Baldini

Ancestrale

Tenuta Venturini Baldini, nel cuore delle Terre Matidiche, in provincia di Reggio Emilia

Spergola

Malbo Gentile

, storica tenuta, nel cuore delle Terre Matildiche a Quattro Castella, in provincia di Reggio Emilia:, che si vanno ad aggiungere al T.E.R.S. Malbo Gentile.e storici della nostra terra e la scelta di tre metodi di vinificazioni innovativi per l’affinamento di queste uve - racconta, alla guida della Tenuta - Farsi interpreti delle mille sfaccettature del territorio e celebrarne il grande patrimonio che è in costante evoluzione e che va esaltato con un approccio innovativo e contemporaneo. È in questa direzione che si muovono queste due nuove etichette, espressione di una genuinità enoica tutta emiliana».L’Ancestrale è un vino frizzante o spumante che rifermenta sui suoi lieviti indigeni ed i suoi zuccheri., varietà locale di collina che cresce su un terreno argilloso sabbioso, un suolo con una buona vocazione per la viticoltura, che regala vini molto equilibrati nelle componenti alcoliche e fenoliche, dai profumi fini.«Viene lasciato 4/5 giorni sulle bucce e imbottigliato con il mosto dell’uva stessa – spiega l’enologo; si ottiene così un vino molto più fine ed elegante. È un vino molto secco, con una buona acidità e freschezza. “Vanta anche una componente fruttata e note balsamiche e speziate che gli vengono dall’affinamento sui lieviti in bottiglia».Il colore è rosso scarico, porpora, con preziose sfumature rubino. Stupisce e affascina con una bollicina fine ed elegante, ha un tannino delicato e non invadente. Figlio del suo territorio ben si abbina anche alle proposte gastronomiche di questa terra. È perfetto, infatti, in, la pasta all’uovo con sughi di carne, salumi e Parmigiano., che negli ultimi anni è stato riscoperto e valorizzato soprattutto nella versione frizzante e spumante. Venturini Baldini si inserisce in questo solco di riscoperta, ma decide di innovare presentando un, e non frizzante, il “Ters”, vinificato in tini di rovere francese, tronco conici. «La macerazione di questo vino avviene nel legno, contatto con le bucce per 1 anno e altrettanto sulle fecce fini – sottolinea Bini - Si ottiene così un vino con una buona aromaticità, con le note dolci del legno, tipo il sandalo, e fruttate, come la Pera Williams».Al palato regala freschezza e rotondità, delicata sapidità e una piacevole persistenza tannica. Il “Ters” Spergola è un bianco dalla buona freschezza, il corpo è leggero, nonostante la macerazione, un vino piacevole ideale come aperitivo ma anche, con carni bianche, formaggi di media stagionatura, pesci e tartare.Il, a bacca nera. Rivalutato in tempi recenti viene ora. Molto equilibrato, chiude con un finale dotato di un’ottima persistenza. Ottimo con, ma anche carni bianche, selezioni di formaggi e primi piatti con sughi elaborati.Per informazioni: venturinibaldini.it