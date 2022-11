Con Villa Franciacorta il Natale è pura... Emozione!

Tornano i profumi, i colori e i sapori del Natale. Insieme alle atmosfere caratteristiche di questo periodo tornano i piatti della tradizione familiare (a volte sapientemente rinnovati, altre identici alla ricetta originale), i riti e le abitudini che rendono il Natale un momento davvero unico. E per rendere speciali i momenti di convivialità e condivisione “Emozione” di Villa Franciacorta è il vino ideale per gustare e assaporare le specialità gastronomiche natalizie ed esaltare i piaceri dello stare insieme.

Nato nel 1978 col nome di Pinot di Franciacorta Methode Champenoise, Emozione - frutto di un’antica ricetta con 15% Pinot nero, 5% Pinot bianco e 80% Chardonnay - viene prodotto ogni anno solo ed esclusivamente in versione millesimato. Rappresenta la tradizione e la biodiversità di Villa Franciacorta essendo un blend degli oltre 25 vini base originati dai diversi appezzamenti e vinificati dal 2017 solo ed esclusivamente con lieviti autoctoni. Emozione - “entry level” di Villa Franciacorta - riceve le stesse amorevoli cure delle riserve e ha tempi di affinamento minimo di 36 mesi, con la convinzione che «la grandezza di una cantina si misura dalla qualità del vino prodotto in maggior quantità», sostiene Roberta Bianchi, titolare della storica cantina.

Roberta Bianchi con “Emozione”

Emozione 2018, figlio di un compendio di energie fra 2017 e 2018, è il millesimo attualmente in commercio. È un vino dal brillante color giallo paglierino e caratterizzato da un perlage estremamente fine e di notevole persistenza. Al naso sprigiona eleganti note di frutta gialla fresca, frutta esotica, pasticceria e il tutto è esaltato da gradevoli speziature che rimandano a sentori di zenzero, nettamente percepibili anche in retrogusto. È l’accompagnamento ideale per ogni tipo di portata, dagli antipasti di mare ai salumi nostrani, dai primi con sfoglia ripiena, tirata a mano, tipici della tradizione natalizia, fino alle carni arrosto, senza dimenticare il classico cotechino e lenticchie per celebrare l’inizio del nuovo anno.

Le note fragranti e fruttate, il naso intenso, la caratteristica mineralità, l’inconfondibile sapidità, sorrette da una speciale spalla acida, renderanno Emozione l’abbinamento perfetto, capace di armonizzare ogni piccola sfumatura dei piatti della tradizione rendendo speciali e indimenticabili i momenti di festa. Emozione, un vino per ricordare!

