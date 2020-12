Consorzio Friuli Colli Orientali, l’Academy per festeggiare i 50 anni

Pubblicato il 04 dicembre 2020 | 07:22

Nel 2020 la Doc Friuli Colli Orientali e il Consorzio celebrano il 50° anniversario

In degustazione i vini provenienti da tutta la denominazione

Villa Nachini a Corno di Rosazzo (Ud)

Collegamenti online con tutto il mondo

l 2020 è sicuramente un anno che verrà ricordato per molti motivi, molti dei quali non esattamente legati al mondo del vino e decisamente non piacevoli. Il 2020 coincide anche con ile avrebbe previsto diverse attività ed eventi in grado di festeggiare tale ricorrenza tracciando un segno per il futuro della denominazione.Allo stesso tempo, a partire dalla fine del 2019, una serie di iniziative dedicate ai professionisti del mondo della ristorazione stavano cominciando a prendere piede trovando crescente riscontro. Lo stop imposto dalla pandemia non ha comunque frenato leche si sono adattate alle esigenze.Per riuscire a dare un segno concreto di continuità e di speranza e festeggiare allo stesso tempo la ricorrenza del 50° anniversario il Consorzio inaugurerà la. Un luogo, dedicato alladei professionisti, aperto tutti i giorni su prenotazione, con 35 postazioni dispencer per poter in autonomia degustare vini provenienti da tutta la denominazione con focus dedicati periodicamente e la possibilità di conoscere le differenze e le particolarità di ogni singola zona dei Colli Orientali.Con l’aiuto del grande lavoro dei, che da oltre 13 anni raccolgono i dati stagionali nella relazione tecnica “Le Stagioni e le Uve”, si potrà essere introdotti, degustando, alla comprensione dei sentori specifici di ogni angolo della denominazione. Il desiderio è quello di trasformare l’Academy in unadei Colli Orientali del Friuli , permettendo a ristoratori, enotecari, sommelier, giornalisti e winelovers di potersi specializzare profondamente divenendo poi i veri e propriuna volta formati.Si tratta di un primo format del genere a livello italiano e il Consorzio lo farà soprattutto per dare un segno di movimento e di rappresentanza alle cantine associate e agli addetti ai lavori. Un l, conoscere e degustare i vini di tutti gli associati, nella sede dia Corno di Rosazzo (Ud). Ora è in fase di allestimento la sala con le postazioni ed è previsto che entro la fine di dicembre i lavori saranno ultimati per permettere la fruizione dal prossimo gennaio. Per i giornalisti e per il mondo b2b l'iniziativa sarà gratuita, per gli altri soggetti interessati sono in fase di studio dei pacchetti dedicati.L’Academy sarà dotata di unacon un grande schermo in grado di proiettare non solo dati e presentazioni, ma anche di potersi collegare on line e organizzare degustazioni a distanza per poter far conoscere i Colli Orientali in tutto il mondo. Un luogo unico in regione e non solo, capace di trasformare la promozione ine condividendo le conoscenze e le professionalità accumulate dalla struttura del Consorzio. Nel momento in cui il mondo chiude, il Consorzio Friuli Colli Orientali e Ramandolo apre una porta per il futuro della denominazione.«L’Academy dei Colli Orientali sarà il nostro modo perdi storia della nostra denominazione e del nostro Consorzio – ha dichiarato il presidente- in questo modo ribadiamo la centralità e l’importanza della struttura del Consorzio unita alla grande professionalità che vi è contenuta. Con l’Academy cresceremo tutti insieme permettendo anche ai professionisti di venire da noi a formarsi gratuitamente e aiutarci vicendevolmente per la crescita del nostro territorio».Per informazioni: www.colli-orientali-friuli.com