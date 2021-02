Consorzio Vini di Romagna, vendemmia top e tanti eventi

Pubblicato il 05 febbraio 2021 | 13:52

Numerose le iniziative promosse sul territorio dal Consorzio Vini di Romagna per il 2021

Cartoline dalla Romagna

I vini Dop raccontano

Vini ad Arte

Ue Tour

Vendemmia 2020: la qualità dei vini promette di soprendere

La vendemmia 2020

Uve sane e di qualità

Dati di produzione 2020 delle Do principali

, con la presidentee il direttore, presenta glie le iniziative per il 2021, introducendo sul territorio un', in sinergia con l'Assessorato alla Cultura e al Turismo.Ultimato lo scorso autunno, il portale www.cartolinedallaromagna.it affianca il sito istituzionale dele si rivolge alla fascia più giovane e curiosa della popolazione. Raccoglie in una, i punti culturali d’interesse, quasie artigianali che ospitano i vini della Romagna. Sono state scelte le cartoline, immagini storiche in bianco e nero che vengono via via declinate al presente e al futuro, come simbolo per invitare a conoscere i luoghi d’arte, cultura e villeggiatura e ilsimbolo di questa terra.Cinque gruppi di ricerca, ciascuno con un tema ben definito:. Un percorso partecipato dai soci e affiancato da docenti universitari, persone che hanno dato le loro competenze e il loro tempo gratuitamente per affetto verso la loro regione.Appuntamento fissato per il 27-30 agosto. L’evento per eccellenza della Romagna del vino quest’anno cambia data e anche format. L’evento infatti sarà più: gli ospiti della stampa internazionale visiteranno la Romagna partendo da Rimini per arrivare a Faenza, in un percorso che favorirà lae delle bellezze artistiche e storiche della regione. Il programma di Vini ad Arte si svilupperà su tre giorni pieni: due dedicati alle visite sul territorio e uno alla degustazione tecnica delle nuove annate, segnatamente dei Sangiovese Riserva 2018.Quinto anno di, appuntamenti istituzionali del Consorzio volti a orientare i produttori nell'incontro con gli operatori del settore. Per il 2021 sono fissate quattro tappe europee, in calendario fra ottobre e novembre: Amsterdam (Olanda), Liegi (Belgio), Copenaghen (Danimarca) e Amburgo (Germania).Dopo une discretamente piovoso in dicembre, la2020 ha visto un alternarsi di giorni ditra fine marzo e inizio aprile; di conseguenza, la differenziazione a fiore è stata non elevata e il germogliamento anticipato., con il vero caldo che si è presentato solamente a fine luglio. Alla raccolta, mediamente anticipata soprattutto per i bianchi, si sono viste, (diversamente da quanto prometteva la primavera) dovute soprattutto alla siccità abbinata al forte vento di libeccio nell'ultima parte dell'estate.La vendemmia 2020 è stata “”, con produzioni quantitativamente un po' scarse rispetto alla media ma con uve molto sane e di qualità ottima. Ihanno sofferto per ildi agosto, che ha sviluppato un corredo aromatico leggermente sottotono. Fa eccezione l’, che con la sua rusticità ed acidità spiccata ha saputo resistere alle traversie. Per ic’è stata una fortedei vinaccioli e dei tannini prima di arrivare alle gradazioni zuccherine desiderate, portando a raccogliere uve mature, senza appassimenti evidenti, ma solo qualche caso di lieve sovra maturazione. Le produzioni hanno subito una, ma la qualità dei vini promette di sorprendere: l’si dispone a farsi ricordareper la Romagna.: prodotti 86.310 hl pari a 11,5 milioni di bottiglie, in leggero ridimensionamento rispetto all'ottima annata 2019.(Menzione geografica aggiuntiva): prodotti 3.256 hl, pari a 434.133 bottiglie, un dato in forte crescita.: 5.673 hl pari a 756.400 bottiglie (di cui 230mila di Albana dolce e 487 mila in versione secca, in crescita).: 8.678 hl pari a 1,2 milioni di bottiglie.Si segnalano anche il dato del, che sfiora i 92 milioni di bottiglie e del(bianco e rosato), con 292mila bottiglie.Per informazioni: www.consorziovinidiromagna.it