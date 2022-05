Cuvée 13 e Ø, due Valdobbiadene Docg frutto dell’esperienza di Col Vetoraz

Col Vetoraz è l’unica cantina della denominazione Conegliano Valdobbiadene situata sul punto più elevato a 400 metri, all’interno delle celebri colline del Cartizze. Le viti qui crescono in un microclima ideale garantito dalla vicinanza della montagna, che protegge la fascia pedemontana dai venti settentrionali e in estate favorisce una forte escursione termica giorno/notte, fondamentale per favorire l’espressione aromatica e per la preservazione dell’equilibrio acido. Uno dei pilastri della filosofia di Col Vetoraz è il legame unico e inconfondibile col territorio di appartenenza, il Valdobbiadene Docg.

I soci Paolo De Bortoli, Loris Dall’Acqua e Francesco Miotto

Il semplice gesto di entrare in vigneto, avvicinarsi alla pianta per le operazioni stagionali di potatura e legatura necessarie ad accompagnarla verso un nuovo ciclo vegetativo, come tutte le azioni che si succedono nei diversi mesi dell’anno, sono sempre state guidate dal linguaggio del rispetto e dell’ascolto, assecondando i ritmi naturali della terra senza mai forzarli. Talento, passione e visione sono le linee guida orientate verso un obiettivo chiaro: raggiungere quel connubio di equilibrio, armonia ed eleganza che è il segreto della piacevolezza di questi spumanti. All’interno della linea di produzione troviamo le seguenti etichette.

Valdobbiadene Docg Extra Dry Cuvée 13 ed Extra Brut Cuvée Ø

Valdobbiadene Docg Extra Dry Cuvée 13

Frutto di 25 anni di esperienza, è ottenuto dalla selezione di 13 vigne su 102 tra le colline pedemontane del Conegliano-Valdobbiadene Docg. Ognuna di queste uve possiede specifiche peculiarità, sono state vinificate separatamente, e solo successivamente unite per ottenere le cuvées. Pur avendo presenza di residuo zuccherino, mantiene linee asciutte. Ottimo per l’aperitivo, si abbina bene a piatti di pesce o verdure.

Valdobbiadene Docg Extra Brut Cuvée Ø

Rappresenta il risultato di un grande lavoro volto a mantenere le caratteristiche di aromaticità, morbidezza e leggiadria tipiche della zona di origine. Pur se decisamente secco, sa mantenersi rotondo, armonico e morbido, privo di sentori amari e perfettamente corrispondente alle aromaticità percepite all’olfatto. Prodotto con una lenta e completa fermentazione, ha una spuma vellutata e avvolgente e un piacevole bouquet di note floreali e fruttate. Ideale come aperitivo, ma vincente in diverse opportunità di abbinamento come i piatti di crostacei.

Col Vetoraz Spumanti

Strada delle Treziese 1 - 31049 S. Stefano di Valdobbiadene (Tv)

Tel 0423 975291

www.colvetoraz.it