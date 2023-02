Cuvée Mirede di Alberto Massucco, una bollicina elegante e raffinata

Ricercato il packaging nella forma della bottiglia e nell’etichetta serigrafata in oro, una sorta di farfalla, forse un fiore. Una spirale che si avvolge con garbata eleganza dal contenitore al contenuto per ricordare il carattere e la finezza di Mirede, la moglie di Alberto Massucco, a cui viene dedicata questa cuvée.

Chardonnay in purezza, le uve provengono dai vigneti Grand Cru di Avize (30%) e Oger (10%) della vendemmia 2019, fermentate per circa un terzo in barrique, più quelle (30%) del primo vigneto di proprietà oltre ad un ulteriore 30% di vins de réserve del 2018. Dopo 30 mesi sui lieviti, viene dosato a 2 g/l.

Uno champagne dalla bollicina delicata

Il risultato uno champagne dalla bollicina delicata, scorre piacevole al palato con richiami floreali, un accento tropicale e si mantiene elegante e coerente. Lunga e persistente la chiusura. L’etichetta Mirede si aggiunge alle altre referenze di Alberto Massucco: AMC00, AMC02, Mon idée de Cramant e Millésime 2018 Alberto. In cantina Erick De Sousa, indubbiamente uno dei più stimati vigneron della Côte des Blancs e grande amico di Alberto, ha saputo tradurne il pensiero e i gusti.

Alberto Massucco Champagne

località Piova 98 – 10081 Castellamonte (To)

Tel 0124 518577