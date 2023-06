 Dal Canada all'Italia: la storia di successo di Tolaini e dei suoi vini pregiati

Pier Luigi Tolaini è un grande imprenditore che ha fatto fortuna in Canada. Tornando in Italia avrebbe voluto avere un luogo tutto suo, dove godersi la più bella campagna del mondo e dove fare vini di qualità. L’ha trovato e acquistato a Castelnuovo Berardenga (Si) quasi una ventina di anni fa. Il resto della storia è semplice da capire.

Oggi la tenuta è splendida e i vini ottimi. Da un uomo del genere non ci si poteva attendere altro, così come dalla figlia Lia alla guida dell’azienda.

La Tenuta Tolaini situata a Castelnuovo Berardenga (Si)

Tolaini, un'azienda che unisce l'antica saggezza ai moderni metodi di produzione del vino

Ma facciamo parlare i vini. Chianti Classico Vallenuova 2020: Sangiovese in prevalenza con un saldo di Merlot. Rubino vivace con presenta profumi di ciliegia, ribes rosso e violetta, con una scia speziata di chiodi di garofano. Al palato si avverte la freschezza bilanciata del tannino e ben temperata dall’alcol. Invita alla beva conducendo verso un finale delicatamente sapido. Rosso Toscana al Passo 2019: blend paritetico di Sangiovese, Cabernet Sauvignon e Merlot. Rubino acceso e vivace. Impatto olfattivo avvolgente, di frutta scura in confetture, sottobosco,rabarbaro, eucalipto, ginepro, grafite, caffè e accenni minerali. Bocca coerente, dalla strutta solida, ben sostenuta dalla freschezza e dal tannino ancora da arrotondare. Epilogo fruttato.

Chianti Classico Vallenuova 2020 di Tolaini

Rosso Toscana Valdisanti 2019: Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc in egual misura. Rosso rubino fitto e compatto. Fragranti odori di ribes e viola, che lentamente declinano su tracce balsamiche di resina di pino e ginepro, fino all’epilogo di cacao, rabarbaro e un soffio di pepe rosa. L’impatto in bocca è deciso. Il tannino giovanile è ben controllato da una struttura voluttuosa. Chiude con una soddisfacente permanenza.

Tolaini, vini da un'agricoltura sostenibile rispettosa dell'ambiente e della biodiversità

Il Chianti Classico Gran Selezione 2018 è un tutto Sangiovese. Rubino pieno. Si riconoscono mora e mirtillo in confettura, ciliegia sotto spirito. Pot-pourri di fiori rossi, cuoio, eucalipto, torrefazione e tabacco biondo, noce, vaniglia, polvere di cacao e liquirizia. In bocca è fresco e dinamico, dal tannino esuberante. Buona la persistenza. Toscana Rosso Legit 2018 è un Cabernet Sauvignon in purezza. Impenetrabile tonalità rosso rubino, con sfumatura granato. Al naso è ricco di profumi concentrati e variegati. Mirtillo in confettura e sciroppo di lampone, aghi di pino, cioccolato, chiodi di garofano, pepe, cuoio, sigaro e sottobosco, con echi mentolati. Al palato è potente e voluminoso. Una fitta trama tannica accompagna una viva freschezza. Epilogo balsamico molto persistente.

Toscana Rosso Legit 2018 di Tolaini

Rosso Toscana Picconero 2018. Più Merlot che Cabernet Franc. Rubino denso con riflessi di gioventù. Al naso presenta profumi di confettura di mora di rovo, legno di sandalo, grafite, gelée di fragola, crème de cassis, quindi liquirizia, smalto, petali di fiori rossi macerati, accenni di fungo, inchiostro e china. Al sorso è equilibrato e gustoso fresco e minerale. La persistenza è degna di nota. Risultati agevolati dalla pregevole conduzione enologica di Francesco Rosi e i buoni consigli di Luca Dattoma. L’impronta di Castelnuovo Berardenga.

Tolaini

SP 9 di Pievasciata 28 - 53019 Loc. Vallenuova, Castelnuovo Berardenga (Si)

Tel 0577 356972