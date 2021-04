Dalla cura per i dettagli nasce lo Chardonnay Cuvée Bois

Pubblicato il 19 aprile 2021 | 09:30

La famiglia Charrère

nasce ad Aymavilles (Ao) con la, che lavora i propri vigneti in Valle d’Aosta da sei generazioni, producendo vini artigianali di qualità. Il terroir di coltivazione si sviluppa in un contesto di, caratterizzato da forti pendenze e alta frammentazione, dal clima alpino secco e ventilato e da terreni granitici e drenanti. L’areale produttivo che si estende ai piedi del Monte Bianco è suddiviso in 9 comuni, lungo l’alveo del fiume Dora Baltea. I vitigni a bacca bianca trovano qui la culla ideale.Ed è proprio uno Chardonnay, il, il vino simbolo della cantina, che nasce negli anni Ottanta dall’incontro di Costantino Charrère con il Conte Gagnard de la Grange, nobile viticoltore di Puligny Montrachet, noto per il pregio dei suoi vini. Nella condivisione con il Conte di un antico sistema di potatura, nasce un’amicizia da cui trae ispirazione l’élévage di questo, che si distingue da sempre per eleganza e stile.Creato con sapienza, è figlio diper ottenere uve sane, con basse rese, seguendo sia in campo che in cantina le pratiche tradizionali ed ecosostenibili. I tannini nobili dei legni pregiati, l’affinamento sur lies e i ripetuti bâtonnages gli conferiscono un’ampia complessità e un notevole equilibrio.Lo Chardonnay Cuvée Bois segna per Les Crêtes un punto di partenza e svolta di un percorso che lo avvia ai. È frutto di microvinificazioni di cinque crus che da sempre lo compongono e la cui evoluzione in legno svela le molte anime di uno Chardonnay in cui, nonostante la fermentazione e l’affinamento in rovere francese da 300 litri costituiscano sottotraccia essenziale nella sua caratterizzazione. Il Cuvée Bois è a tutti gli effetti un continuo passo lungo la strada che Costantino ha tracciato, quella di uno Chardonnay unico, che incarna in ogni aspetto l’animo del vino valdostano Per informazioni: www.lescretes.it