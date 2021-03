Debutta Fresco di Masi, il vino “per sottrazione”

Pubblicato il 31 marzo 2021 | 19:30

Fresco di Masi, i due vini antichi e moderni della nuova linea

Gusto immediato di frutta fresca

n concetto rivoluzionario. Unache minimizza l’intervento dell’uomo sulla, un ritorno allee alla ricerca dell’essenza del vino. Questo è, linea che risponde alla sensibilità dei nostri tempi: la ricerca di unsempre piùe attento al benessere degli individui e del pianeta.Il progetto è espressione dell’anima innovativa dell’azienda di Sant’Ambrogio di(Vr), da sempre all’avanguardia nella ricerca in vigneto e in cantina che prosegue nel suo impegno nella, coniugando i benefici delle tecniche organiche con la propria, lunga esperienza e la visione culturale dei suoi vini.La linea si declina in, dalla spiccata fragranza e dalle note di frutta nella sua purezza, in primis la ciliegia che caratterizza l’origine veronese, e, dal delicato profumo di fiori di campo, con intense note di frutta bianca che ricordano la dolcezza dell’ananas.«Vini sinceri, all’insegna della, semplici come una volta, ma buoni come ci si aspetta oggi – spiega, responsabile del Gruppo tecnico e settima generazione della famiglia proprietaria di Masi - Abbiamo ricercato il percorso più breve dal vigneto al bicchiere “” e ottenuto vini moderatamente alcolici e caratterizzati da un gusto immediato di frutta fresca».Il concetto diè espresso nel suo nome: “Fresco” come il pane fragrante di forno, come l’uovo di giornata, come il latte appena munto, come l’acqua di fonte bevuta nel palmo della mano, come il grappolo d’uva appena colto. “Fresco di Masi” indica la massima naturalità e, prodotto davendemmiate nelle ore più fresche e subito vinificate solo con i, decantato naturalmente e, senza appassimento, senza passaggio in legno.La scelta del, poi, guarda al futuro. Ogni dettaglio è studiato nel rispetto dell’ambiente: bottiglia leggera inquasi a dare la sensazione del vino nel palmo della mano, tappo realizzato in sughero agglomerato con polimero naturale,per essere totalmente. L’etichetta si fa notare per la rinnovata palette di colori e accostamenti cromatici inediti, una reinterpretazione del disegno originale ispirato a un’acquaforte del Settecento che caratterizza i vini icona di Masi, come Campofiorin e Costasera Amarone.Per informazioni: www.masi.it