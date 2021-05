Dieci anni di Papale Oro, il Primitivo di Varvaglione 1921

Pubblicato il 03 maggio 2021 | 20:00

Un'etichetta che narra la storia

fatta dalle mani e dalla passione di quattro generazioni di vignaioli che nel 2021 celebrano cento anni di storia. Ma il 2021 coincide anche con ildella Cantina di Leporano (Ta).Un’etichetta storica che, quel Pierfrancesco Orsini che è stato l’ultimo degli unici tre Papa pugliesi e che, prima della sua elezione, coltivava le viti del Primitivo di Manduria. Quando divenne Papa continuò questa tradizione e così quell’appezzamento di terra a lui appartenuto prese il suo nome e chiamato Contrada Papale., da cui nasce la Collezione Papale. Un vino con un forte valore simbolico per la terra in cui viene prodotto e che la famiglia Varvaglione ha reso punto di riferimento per la produzione di Primitivo di Manduria.Per rendere omaggio a un momento storico importante per il Sud Italia,, anno in cui avvenne l’elezione di Papa Benedetto XIII. Il popolo, come riportato dalla stampa dell’epoca, accolse con gioia quella scelta, e sulla stampa era così celebrato il momento: “È stato tale e tanto il giubilo inteso dalla Cittadinanza per la esaltazione al soglio Pontificio del di loro primo natural padrone, oggi Sommo Pontefice, che per dieci giorni continui quel pubblico lo manifestò con estraordinaria allegrezza… facendo sentire un continuo rimbombo di mortaretti, salve d’archibuggi, e di varie sorti di fuochi artificiali ...col rendere publiche grazie a Dio, col solenne canto del Te Deum, per aver prescelto al governo del suo gregge un così Santo e Zelante Pastore”.Per informazioni: www.varvaglione.com