Donnafugata Brut Millesimato 2017, eleganza e personalità a tutto pasto

Il Donnafugata Brut Millesimato 2017 fa parte della collezione Eleganza Mediterranea, una linea che si identifica con grandi vini da vitigni internazionali perfettamente ambientati in Sicilia come lo Chardonnay ed il Pinot nero che compongono la cuvèe di questo Brut Millesimato, entrambi coltivati in alta collina nella Tenuta di Contessa Entellina e territori limitrofi nella Sicilia sud-occidentale.

Raccolta manuale e produzione

La raccolta manuale si è svolta nei primi giorni di agosto. Alla ricezione in cantina, vi è un’ulteriore selezione delle uve sul tavolo vibrante prima della pressatura soffice. La fermentazione è svolta in acciaio e poi segue la rifermentazione in bottiglia. Dopo il tiraggio, infine questo brut è stato affinato per 36 mesi sui lieviti.

L'etichetta calorosa

Colore giallo paglierino brillante ed un perlage fine e persistente, si apre nel bicchiere con un bouquet intenso con aromi di agrumi (cedro), tè verde e piacevoli nuances di crosta di pane. In bocca è fresco e vibrante caratterizzato da una buona struttura e complessità. Un brut armonioso e sapido caratterizzato da eleganza e personalità, doti che lo rendono piacevole in ogni occasione.

Etichetta siciliana e abbinamenti

L’etichetta, opera di Stefano Vitale, l’artista che da oltre vent’anni realizza in chiave naif le etichette dei loro vini, rappresenta una donna elegante, il volto illuminato da un leggero sorriso circondato da tante bollicine colorate. I colori sono quelli delle vigne, della terra, del sole di Sicilia con qualche tocco di lamina d’oro, come spicchi di luce che fanno presagire tutta la fine vitalità del contenuto. Piacevole da aperitivo, ottimo abbinato a finger food come, per esempio, bruschette di bottarga e basilico, verdure in tempura o un tagliere di salumi. Accompagna perfettamente primi piatti a base di pesce e crostacei, sfizioso con le capesante scottate e fritture di pesce. Servirlo in calici di media ampiezza, ottimo a 6-8°C.

Cantine Storiche Donnafugata

via Sebastiano Lipari 18 - 91025 Marsala

Tel 0923 724200