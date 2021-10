Donnafugata e Dolce&Gabbana, doppia collaborazione per i vini dell'Etna

Dolce&Gabbana e Donnafugata, moda e vino, insieme per la presentazione di due nuove produzioni di pregio coltivate alle pendici del vulcano Etna: il bianco Isolano 2019 e il rosso Cuordilava 2017, vini di grande eleganza e mineralità, frutto della viticoltura di montagna di questo particolare terroir.

Bottiglia e astuccio del Cuordilava 2017 realizzata in partnership da Donnafugata e Dolce&Gabbana

In precedenza è toccato al rosato Rosa e al rosso Tancredi 2016

Le due nuove proposte vanno ad arricchire la famiglia di vini nata dalla collaborazione tra Dolce&Gabbana e Donnafugata, dopo il rosato Rosa e un’edizione limitata e numerata del rosso Tancredi 2016. L’amore per la tradizione, la devozione per il lavoro artigianale e la minuziosa cura dei dettagli sono i valori che accomunano da sempre queste due eccellenze del Made in Italy.

Un terroir vulcanico

L’Etna, il vulcano attivo più alto d’Europa, offre un habitat unico che dà vita a vini di grande personalità. Qui la solarità siciliana si combina con l’elevata altitudine dei vigneti e quindi con temperature più fresche: grazie alle forti escursioni termiche e alla straordinaria ricchezza del suolo originato da colate laviche, accumuli di rocce, ceneri e detriti - le cosiddette “sciare” - i vini di questo territorio acquistano un carattere inconfondibile.

Isolano 2019

Isolano nasce da una selezione di uve Carricante della vendemmia 2019: un bianco dal raffinato bouquet con sentori agrumati, note di ginestra in fiore ed erbe aromatiche; vulcanico e mediterraneo, Isolano è avvolgente e minerale.

Cuordilava 2017

Cuordilava è ottenuto dalla vendemmia 2017 di uve Nerello Mascalese: un rosso di grande eleganza che dopo un lungo periodo di affinamento esprime intense note di piccoli frutti rossi, spezie e sottobosco; al palato è ampio e profondo, con tannini carezzevoli e una lunga persistenza.

La bottiglia di Cuordilava 2017 1/3 L'astuccio del Cuordilava 2/3 L'immagine coordinata realizzata da Dolce&Gabbana 3/3 Previous Next

Dolce&Gabbana firma l'immagine coordinata

L’eccellenza di Isolano e Cuordilava si sposa perfettamente con la creatività di Dolce&Gabbana che ne ha disegnato l’immagine coordinata: i motivi geometrici che richiamano il folclore del Carretto Siciliano, in rosso, verde, blu e giallo, dialogano con la raffigurazione dell’Etna fumante, raccontando la bellezza della migliore tradizione dell’Isola e la straordinaria unicità dei suoi paesaggi. Oltre che nella bottiglia da 750 ml, Isolano e Cuordilava sono anche disponibili nel formato Magnum.