Edoardo Miroglio Brut Rosé, elegante ed equilibrato

Edoardo Miroglio Brut Rosé è uno spumante a dir poco particolare. Porta la firma di Donato Lanati questo metodo Classico ottenuto in purezza da Pinot nero coltivato e vinificato in Bulgaria, nella storica regione della Tracia, posta nell’estrema punta sud-orientale della penisola balcanica ai confini con Turchia e Grecia. Si tratta della stessa regione da cui proveniva il leggendario vino celebrato nell’Odissea. Più precisamente, l’area di coltivazione del vigneto è nel villaggio di Elenovo (a circa 15 chilometri dalla città di Nova Zagora) ed è posta su un lieve rilievo collinare caratterizzato da una buona escursione termica tra notte e giorno con un microclima particolarmente adatto al Pinot nero.

Edoardo Miroglio Brut Rosé

Lo spumante vendemmia 2016 ha conquistato il terzo posto nella 9ª competizione annuale dei Best Sparkling Wine in the World, celebrata allo Château de Pierreclos in Bourgogne lo scorso dicembre. Affinamento 24 mesi sui lieviti, colore rosa tenue con bollicine fini e persistenti. Profumo elegante e fine all’olfatto con leggere note floreali, che ricordano la rosa selvatica e la fragola e con un lieve sentore di crosta di pane. Elegante ed equilibrato. Ideale come aperitivo oppure come accompagnamento a pesce crudo o formaggi stagionati.

La Edoardo Miroglio Wine Cellar, considerata una delle cantine più moderne del Paese, ha circa 160 ettari di vigneti piantati a partire dal 2002 scegliendo come primo vitigno il Pinot nero. Nel corso degli anni seguirono le altre varietà internazionali come lo Chardonnay, il Traminer, il Sauvignon blanc, il Moscato, il Merlot, la Syrah, il Cabernet franc e il Cabernet Sauvignon. Nella primavera 2005 l’azienda decise di dedicarsi anche alla coltivazione dei vitigni bulgari Mavrud e Melnik. Nel 2008 ampliò la gamma dei vitigni autoctoni estendo la scelta anche al Buket (o Buquet) e al Rubin.

Edoardo Miroglio Wine Cellar

Industrialen 8943 - Elenovo, Nova Zagora (Bulgaria)

Tel +359 44 500411

www.emiroglio-wine.com