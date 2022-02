Gli eleganti rossi della Valpolicella di Costa Arente

Questo il biglietto da visita di Costa Arente, azienda ubicata nella Valpolicella, terra di Amarone: «18 ettari vitati in una delle zone di elezione della denominazione (aggiungo Grezzana). Tre prodotti a rappresentare la tradizione vinicola di uno dei vini più famosi al mondo. Poche bottiglie ma una grande ambizione e i mezzi per raggiungere il nostro obiettivo: aggiungere il nostro nome alla più blasonata storia di questo vino». Con una simile dichiarazione di intenti inutile dire che il riscontro nel bicchiere è carico di aspettative. D’altronde, con le spalle coperte da una proprietà solida come Genagricola, il colosso agroalimentare che fa capo a Generali Assicurazioni, le premesse per curare al meglio i 35 ettari della proprietà, di cui 18 vitati, ci sono tutte.

Valpolicella Valpantena Superiore 2019 e Valpolicella Ripasso Valpantena 2018

Altitudine compresa tra i 250 e i 350 metri, terreni argillosi e calcarei, forte pendenza, un’esposizione particolarmente favorevole e una buona ventilazione proveniente dai Monti Lessini sono requisiti ideali per l’appassimento. Aggiungiamo le qualità professionali dell’agronomo ed enologo Giovanni Casati con il contributo di una figura del calibro di Riccardo Cotarella ed il gioco è fatto.

Iniziamo con il Valpolicella Ripasso Valpantena 2018. Veste rubino. Rosa canina, confettura di more, curcuma, radice di china e caffè tostato. Bocca sapida, sostenuta da una robusta spalla tannica e da un’acidità tenace fino alla chiusura. Pregevole interpretazione di una variante particolare.

Valpolicella Valpantena Superiore 2019 è di un rubino concentrato. Dal calice si levano, in un insieme compatto, sentori di viole, ciliegie, china, liquirizia, resina, tabacco e ruggine. Sorso di sconfinata mineralità dilatato dalla prosperosa alcolicità e chiosato da una lunga scia graffitosa. Classe pura.

