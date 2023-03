Enoturismo, una ciclovia per Bergamo e Brescia Capitali della Cultura 2023

Tre “Strade” unite da un unico obiettivo: promuovere l’enogastronomia e i prodotti tipici del territorio. Tutto parte dalla ciclovia promossa per collegare Bergamo e Brescia nell’anno che riconosce le due città come un’unica Capitale della Cultura. Tra i promotori dell’iniziativa ci sono la Strada del Vino Franciacorta, la Strada del Vino Colli dei Longobardi e la Strada del Vino Valcalepio e dei Sapori della Bergamasca.

Il percorso, lungo circa 75 chilometri (con anelli e collegamenti si arriva a 190 Km), è pensato per un target ampio che va dagli sportivi alle famiglie. «Oggi più che mai è infatti necessario e indispensabile fare squadra e cercare il maggior numero di connessioni e interazioni tra pubblico e privato, con il fine di fornire un servizio al visitatore che si reca sul nostro territorio - commenta Giorgio Lazzari, giornalista esperto di enogastronomia e turismo, che ricopre il ruolo di project manager della mappatura -. L’obiettivo consiste nella valorizzazione del territorio e degli imprenditori che quotidianamente lavorano per diffondere la cultura e le tradizioni enogastronomiche del territorio accogliendo visitatori e turisti». Il progetto è sostenuto dalle tre strade del vino, dalla provincia di Bergamo e dalla Camera di Commercio di Brescia, oltre a Banca Passadore & C.

La ciclovia unisce due patrimoni Unesco

Oltre ai capoluoghi, sono coinvolte le amministrazioni comunali di Orio al Serio, Seriate, Brusaporto, Bagnatica, Costa di Mezzate, Montello, Gorlago, Carobbio degli Angeli, Chiuduno, Grumello del Monte, Castelli Calepio, Credaro, Villongo e Sarnico nel Bergamasco, alle quali si aggiungono Capriolo, Paratico, Iseo, Corte Franca, Provaglio di Iseo, Passirano, Paderno Franciacorta, Rodengo Saiano, Cazzago San Martino, Gussago e Cellatica nel Bresciano.

Una ciclovia di 75 chilometri per Bergamo e Brescia Capitali della Cultura 2023

Le attività individuate vengono segnalate su una mappa che viene distribuita a visitatori e turisti per accompagnarli sul territorio segnalando cantine, ristoranti e alberghi, ma anche botteghe e luoghi dove vivere esperienze di gusto e soste golose, affiancando informazioni pratiche e logistiche. La ciclovia unisce due patrimoni Unesco - le Mura venete di Bergamo città fortificata e il complesso di San Salvatore e Santa Giulia con area archeologica bresciana del Capitolium. Le due province fanno anche parte di East Lombardy, associazione nata nel 2017 dopo il riconoscimento della parte orientale lombarda come Regione Europea della Gastronomia.