Esportare vino italiano negli Usa: il sogno realizzato di Nicolò Tita

n sogno diventato realtà quello di, architetto bresciano che nel 2008, all’età di 32 anni, decide di trasferirsi a Miami e diventare un punto di riferimento nella distribuzione di eccellenze agroalimentari. Da un grande desiderio e un piccolo budget («sono partito con 20mila euro», racconta Nicolò), oggi “” è una delle più affermate aziende in Florida che esporta vini italiani negli States e in Venezuela con, in epoca pre-Covid, un. In 12 anni Nicolò ha costruito un prestigioso parterre di clienti, a cui offre il meglio della produzione del Belpaese e non solo. Scampato il rischio dazi per la seconda volta in un anno, ora l’obiettivo è quello di«La pandemia è stata terribile - spiega l’imprenditore - all’inizio ero spiazzato e terrorizzato all’idea di chiudere l’attività e dover tornare in Italia. Le aziende qui a Miami non facevano più ordini e non investivano in nuovi prodotti, per mancanza di budget e per timore dell’ignoto. Ma superato il disorientamento iniziale, ho reagito., con la promessa di restituire un importante volume d’affari . Ho cercato die questa mossa sulla scacchiera è stata per me vincente. Questa partita a scacchi è ancora aperta: non sapremo facilmente chi sarà il vincitore, ma al momento credo di trovarmi in una posizione di vantaggio».La pandemia ha portato Tita a. «Ho aperto una nuova società,, incaricata di seguire tutta la vendita diretta attraverso l’e-commerce. Un investimento importante e coraggioso che mi ha permesso di trasferire online tutta l’offerta». E i risultati non hanno tardato ad arrivare:e l’azienda può contare su collaboratori che quotidianamente fanno ricerche avanzate e profilate in base alle richieste degli utenti, tenendo sempre in considerazione il rapporto qualità/prezzo.Nel 2021 e in futuro sarà necessario non abbassare la guardia, bisognerà anzi drizzare più che mai le antenne. «Secondo me - dice Nicolò - ci aspetta un anno ancora più difficile del precedente a livello commerciale. Molte attività a livello mondiale chiuderanno o avranno un potere d’acquisto molto inferiore a prima. In questo contesto per me. Sono certo che, da questa crisi, ritorneremo più forti».Per informazioni: titaitalia.com