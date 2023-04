Etichette e carte da seta d'artista per Vigna Doghessa 2020

Dal 1981 la famiglia Canali-Femfert, galleristi tra Germania e Italia e proprietari della tenuta Casanuova di Nittardi, invita un’artista a creare per il loro Chianti Classico due opere d’arte: una per l’etichetta della bottiglia e una per la carta seta che la avvolge. Tra gli artisti ci sono stati nomi importanti come Emilio Tadini, Valerio Adami, Friedensreich Hundertwasser, Mimmo Paladino, Pierre Alechinsky, Dario Fo, Otto Götz, Mikis Theodorakis, Johannes Heisig e molti altri.





Per celebrare la 40ª annata hanno indetto un concorso artistico internazionale, dando la possibilità anche ad artisti emergenti di vestire la vendemmia 2020. L’autorevole giuria del Premio Nittardi ha così individuato sei artisti e le loro opere sono andate a creare una incredibile collezione nella collezione. Gli artisti scelti sono: Chiara Mazzotti, Fausto Maria Franchi, Pengpeng Wang, Ulrike Seyboth, Olle Borg, Andreas Floudas-Zygouras. Inoltre la famiglia Canali-Femfert ha assegnato un “premio d’onore” a Roberto Maria Lino, cui è stato affidato il compito di vestire il formato Magnum.

Un concorso artistico internazionale per vestire la vendemmia 2020 di “Vigna Doghessa”

Un Chianti Classico straordinario, complesso e ricco della tenuta Casanuova di Nittardi

L’intera produzione di Chianti Classico Casanuova di Nittardi “Vigna Doghessa” 2020 è stata suddivisa in circa 6000 casse, ciascuna con 6 bottiglie, una diversa dall’altra e tutte fasciate con la propria carta seta. Mille sono le bottiglie formato Magnum prodotte. Il Chianti Classico Casanuova di Nittardi nasce in prossimità della casa padronale a Castellina in Chianti e dal 2012 è espressione di una vigna particolarmente vocata, “Vigna Doghessa”: un appezzamento situato a 450 metri slm con terreni di media profondità, ricco di galestro e alberese, che definiscono il carattere di questo Sangiovese.

Per quanto riguarda i filari, esposti verso il Sud, possiamo dire che godano di un microclima ideale per la produzione di vini che anno dopo anno riescono a esprimere queste antiche terre come delle vere opere d’arte. L’edizione 2020 è frutto di un’annata “classica” che ha permesso la produzione di un Chianti Classico straordinario, complesso e ricco.

Nittardi

Località Nittardi - 53011 Castellina in Chianti (Si)

Tel 0577 740269