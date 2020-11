Falstaff Sparkling Special  premia gli spumanti Canevel

Pubblicato il 20 novembre 2020 | 11:59

L'expertise spumantistica di Canevel continua ad avere ottimi riscontri valutativi anche a livello internazionale

I preferiti da Falstaff

e etichette della cantina di Valdobbiadene (Tv)hanno partecipato alla degustazionededicata al mondo delle eccellenze della produzione spumantistica mondiale. Le valutazioni dell’autorevole rivista austriaca hanno messo in luce la capacità di Canevel di ottenere spumanti di particolare personalità e pregio da vigneti selezionati nella zona storica del, con caratteristiche pedoclimatiche uniche.Premiata la capacità di Canevel, la cui expertise si sostanzia nel, un processo di spumantizzazione lento e a bassa temperatura, che permette di sublimare le bollicine rendendole fini ed eleganti come la seta. Un protocollo di lavorazione verticale “dalla vigna alla bottiglia” è stata un’altra apprezzata peculiarità di Canevel e segno di un identitario presidio qualitativo, in grado di esprimere ad altissimi livelli il territorio vocato di Valdobbiadene, patrimonio dell’Umanità Unesco.Nel vigneto a conduzione biologica di Monfalcon nasce il, prezioso cru tra i più rappresentativi della vocazione alla sostenibilità di Canevel. Particolare apprezzamento dal panel di Falstaff è andato anche ai cru che derivano dal vigneto del Faè. Ilsi è confermato con un punteggio di 91. Dallo stesso vigneto ha riportato un punteggio di 89 il, frutto di uve Marzemino storicamente coltivate nel territorio di Refrontolo. A questi si aggiunge il riconoscimento al, una delle più notevoli espressioni del territorio di Valdobbiadene , che ha avuto come punteggio 90.«La già attestata expertise spumantistica di Canevel continua ad avere ottimi riscontri valutativi, anche a livello internazionale, e su una pluralità di prodotti - ha commentato, amministratore delegato di Canevel - abbiamo accolto con soddisfazione questo nuovo riconoscimento alla qualità dei nostri spumanti, al contesto di eccellenza dove si producono e al metodo distintivo “Setàge” che li caratterizza, perfezionato negli ultimi anni di studio anche con la creazione di una cantina sperimentale all’interno dell’azienda. Nel difficile contesto di mercato in cui ci troviamo, che sconta l’impatto delle limitazioni all’attività dell’Horeca ai fini della profilassi per contenere il contagio da Covid-19, questa notizia risulta particolarmente stimolante e ci induce a intensificare il focus sul miglioramento continuo».Per informazioni: www.canevel.it