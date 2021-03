Fattoria Mantellassi, spirito green: slancio sostenibile anche nel tappo

Pubblicato il 12 marzo 2021 | 19:30

C

Fattoria Mantellassi, oltre al sughero, utilizza i tappi riciclabili Green Line Nomacorc

Il nucleo costituito da un filtro dell’aria traspirante

omunque la si pensi in materia, bisogna ammettere che ilrimane il “re dei tappi”, talmente osannato da essere persino divenuto, nelle dovute e allargate proporzioni, unfirmato da prestigiosi. Un lunga storia la sua, che comunque lo vede, secolo dopo secolo, diventare quell’oggetto cilindrico che noi tutti conosciamo. Una scelta ricca di perché. Prima di tutto per il materiale,, poroso e quindi perfetto per lasciar passare quelle minuscole quantità diche contribuiscono a trasformare l’aroma e il sapore del vino nel tempo e poi perché può essere definito anche più sostenibile per l’ambiente.Sul fronte tappi, sul mercato, oggi, sono disponibili, in silicone, a vite, a corona., azienda vinicola di(Gr), è fedele alla, ma sa. In prevalenza, le sue bottiglie vengono sigillate con ilma, proprio in nome di un cammino sempre più importante verso la, ha voluto aggiungere unquanto mai valida nel contenuto, ma anche appetibile dal punto di vista estetico.Si tratta dei, una linea le cui peculiarità sono lae la. Piacevoli al tatto e nel design, sono(quel tricoloanisolo che conferisce il cosiddetto sentore di tappo) e di colla, elementi che li rendono. C’è da aggiungere poi che il loro nucleo è costituito da unche garantisce il trasferimento ottimale dell’ossigeno attraverso le loro pareti risultando così formati per il 70% di aria, una risorsa abbondante in natura. Questo passaggio di ossigeno nelle bottiglie assicura inoltre unfino a 25 anni.La linea è tradizionale ma con una. I prodotti Nomacorc, inoltre, sono completamente Fattoria Mantellassi aderisce a “”, uno schema messo a punto dalle Camere di Commercio per valorizzare la competitività delle imprese di questo settore attraverso la leva dellaPer informazioni: www.fattoriamantellassi.it