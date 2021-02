Ferro 13, fatturato a +146%: determinante l’e-commerce

Pubblicato il 05 febbraio 2021 | 19:28

Debutto di nuove referenze

a cantina veroneseha chiuso il 2020 con uncon 165.000 il numero di bottiglie vendute. La crescita è stata trainata, oltre che dalle vendite attraverso, da due referenze in particolare,, e, vino dai toni fruttati e floreali.La battuta d’arresto del settore Horeca è stata compensata dall’apertura di. Nonostante l’anno concluso sia stato molto complicato, Ferro13 continua a essere presente intra Europa, Americhe, Sud-Est Asiatico, Australia e Africa. L’obiettivo di continuare ad ampliare l’espansione della cantina a livello internazionale sta proseguendo con l’apertura didal grande potenziale in Ucraina, Corea del Sud, Kazakistan e Perù. Le aree che registrano le migliori performance sono state la Federazione Russa, il Belgio, i Paesi del Nord Europa.«L’anno della pandemia ha comportato uncon i nostri importatori, con la relativa esplosione delle relazioni attraverso le nuove tecnologie, ma anche con il consolidamento dei rapporti umani. Il 2021 si è aperto con importanti segnali positivi, dovuti anche all’introduzione dellee a una maggiore richiesta - racconta, uno dei titolari - Contiamo di dar seguito al percorso intrapreso attraverso una continua relazione diretta con i nostri clienti che hanno sempre mostrato attaccamento e senso di appartenenza al nostro brand».L’azienda guarda al 2021 con ottimismo grazie all’implementazione di facilities, che supporteranno tutte le novità, e forte del lancio di due nuove referenze:, il nuovo prosecco rosé, e il. Nato nella Marca Trevigiana, The Boss Rosé è l’ennesima dimostrazione dell’impegno di una cantina giovane, che ha raccolto a piene mani, nonostante l’anno non favorevole, una nuova sfida per portare nel bicchiere eleganza, personalità ed equilibrio. Old è l’altra importante novità di Ferro13, unche viene vinificato in: sofisticato e perfetto da bere liscio o per dare quel tocco in più ai cocktail.Per informazioni: www.ferro13.it