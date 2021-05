Follador Prosecco, evento open air per far vivere le colline

Pubblicato il 24 maggio 2021 | 19:30

’1 e il 2 luglioe condurrà i visitatori in un percorso suggestivo fra la storica cantina la cui tradizione vinicola risale al 1700 e il rustico di proprietà, che sorge a ridosso delle celebri Torri di Credazzo e dalla duecentesca chiesetta di San Lorenzo.Ad attendere i visitatori, una degustazione guidata di: il cru Torri di Credazzo Valdobbiadene Prosecco Superiore Extra Dry, il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg Extra Dry e il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg Extra Brut, accompagnati da specialità locali.Con l’obiettivo di far vivere le colline (e non semplicemente visitarle), il primo format enoturistico “ Conegliano Valdobbiadene Experience ” è pensato per raccontare i luoghi, le bellezze e le atmosfere di uno dei paesaggi culturali tutelati dall’Unesco più affascinanti, scrigno di valori quali, di cui Follador Prosecco da sempre si fa portavoce.e tradizione del tutto particolare – afferma, direttore commerciale e marketing dell’azienda – Siamo davvero entusiasti dell’iniziativa e aspettiamo calorosamente i visitatori in un contesto di rinascita, seppur in sicurezza».L’iniziativa è stata ideata dalla, con il patrocinio della Regione Veneto,e ilPer informazioni: www.folladorprosecco.com