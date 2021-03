Franciacorta, uno stile di vita... a bordo delle Crociere del Gusto

Pubblicato il 30 marzo 2021 | 17:52

Le Crociere del Gusto, sorseggiando e promuovendo il Franciacorta

L'8ª crociera del Gusto con MSC Grandiosa - vino e fashion nel Mediterraneo

Navigazione tra i fiori di loto

Seconda edizione del Premio letterario nazionale e di cultura Franciacorta

Le cantine partecipanti

Le aziende agroalimentari

Sommelier

è ormai una manifestazione di spicco, di cui, seguita da un pubblico sempre più vasto ed interessato. Ecco perché anche in questo 2021 "di passaggio" non viene a mancare, anzi, è inserita in un contesto più ampio di, al fine di promuovere con temi, mete e incontri commerciali lanel mondo. 17 ledel territorio che prendono parte all'iniziativa di promozione firmata: tanti eventi, tra degustazioni a bordo in abbinamento a piatti gourmet, conferenze e concorsi letterari/di pittura.Dal 13 al 20 settembre 2021Itinerario: Genova, La Spezia, Civitavecchia, Palma di Maiorca, Barcellona, Aiaccio, GenovaIl 15 settembre si terrà l'udienza generale e l'incontro con, con la consegna delle bottiglie di Franciacorta. Successivamente si terrà aunaDurante la crociera, si terranno a bordo eventi che coniugano ile il, con degustazioni di Franciacorta. Un filmato riporterà le attività delle cantine partecipanti, realizzato dalla giornalista; le degustazioni di Franciacorta saranno abbinate ae piatti creati da unoselezionato dagli organizzatori, in un percorso sensoriale che punta ad approfondire ilInoltre, chi prenderà parte alla Crociera, potrà assaggiare i Franciacorta non solo durante le degustazioni, ma anche a, quando le bottiglie verranno servite da unaesperta.3 luglio 2021Mantova, Motonave EdronUn altro itinerario interessante partirà il 3 luglio da. Due i gruppi in cui sarà suddivisa l'iniziativa.Il primo gruppo partirà alle 10 da Mantova. Il ritrovo è al Pontile C, Diga dei Mulini, Lago Superiore, sottopasso rotatoria tra viale Mincio e viale Pitentino. La navigazione si terrà all'interno della riserva, area protetta del, attraverso le fioriture del, particolarmente presenti nei mesi estivi. Alle 11.15 lo sbarco a Grazie di Curtatone, con visita guidata al. Alle 12.30 degustazione nel Parco dietro al Santuario delle Grazie a cura di alcune Cantine di Franciacorta, con abbinamento a prodotti tipici. Per le 14.30 è in programma il rientro a Mantova tramite pullman, nel centro storico. Dalle 16 visita libera alla città di Mantova ().Il secondo gruppo si ritroverà sempre alle 10 in viale Mincio, precisamente nella zona carico/scarico per i pullman di fronte al Castello San Giorgio. Da lì si partirà in pullman per Grazie di Curtatone. Alle 11.15, come per il primo gruppo, ci sarà la visita guidata al Santuario. Il Santuario delle Grazie è un luogo di culto, antica meta di pellegrini e contiene una ricchezza straordinaria di ex voto, di grande qualità. A seguire degustazione nel parco dietro al Santuario per le 12.30. Poi si riparte, stavolta con la, navigando all'interno della riserva Valli del Mincio. Si sbarca a Mantova alle 15.30; dalle 16.00 è prevista la visita libera alla città.Per valorizzare ildella Franciacorta dal punto di vista culturale e letterario, un gruppo di scrittori, poeti, saggisti, artisti e giornalisti si sono riuniti in Franciacorta e hanno istituito ufficialmente la prima edizione delnazionale e di cultura Franciacorta. Il 4 settembre presso ilci sarà la premiazione del libro con letture di brani, momenti musicali e buffet.Lasceglierà una volta all'anno un libro o un autore a cui conferire il premio (una somma in denaro o un'opera artistica). È prevista unadel vincitore in una libreria di Brescia, alla presenza dei giornalisti dei quotidiani locali.Si è anche deciso di creare unper accogliere figure istituzionali del territorio e personalità amanti della cultura e delle buone tradizioni della Franciacorta (cura del paesaggio, beni artistici ed ambientali, viticoltura, rapporto fra vino e mondo letterario/artistico/cinematografico). Questo Comitato è in via di ampliamento e si stanno intessendo contatti a vari livelli.Oltre alla premiazione, si svolgerà anche ladel premio (nei mesi tra giugno e luglio, con l'aggiunta di un concorso di pittura, Covid-19 permettendo).: Guido Berlucchi, Villa, Castello Bonomi, Corteaura, Tenuta Ambrosini, La Fiorita, Quadra, De Maldè, Massussi, Monzio Compagnoni, Montedelma, Bredasole, Rizzini, Marzaghe, Bonfadini, La Torre, Priore, La Costa di Ome, Cascina San Pietro: Salumificio Aliprandi, Pasta Nardi, Cissva, Lucaffè, Parmigiano Reggiano, Pasticceria Bazzoli: Oscar Giazzi e Pigozzo MichelePer informazioni: www.franciacorta.net