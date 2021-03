Frescobaldi nell’e-commerce cinese: entra nella piattaforma WeChat

Pubblicato il 01 marzo 2021 | 19:34

Lamberto Frescobaldi e Stefano Benini

Esperienza a 360° del mondo Frescobaldi

’e-commerce inè un canale che rappresenta circa il 30% nella vendita totale di. Econ oltre 1.300 ettari di vigneti in Toscana e otto tenute non poteva mancare l’appuntamento con questo mercato. Ecco allora la presenza su, piattaforma da oltre, che da oggi potranno stappare anche i vini della famiglia fiorentina.L’apertura dell’è l’importante traguardo giunto al termine di un percorso strutturato denominato, per guidare il posizionamento del brand sul mercato cinese e costruire la notorietà necessaria a sostenere iniziative “drive-to-store”, integrando. Una roadmap completa e lungimirante, calibrata in ogni step, dallo studio dello scenario culturale ed economico di partenza alla strategia go-to-market, strutturata attraverso il presidio della piattaforma WeChat e la creazione di contenuti per il target cinese.«Circa un anno fa Frescobaldi ha deciso di investire nel progetto China Digital Roadmap per costruire una, con cui ha iniziato un’importante collaborazione strategica con il supporto di- ha spiegato, export director del Gruppo Frescobaldi - con questo obiettivo è anche stato sviluppato unin collaborazione con, in grado di offrire al consumatore cinese un’esperienza a 360° del mondo Frescobaldi , dallaalle nostre Tenute alla possibilità dipresso i nostri ristoranti sino all’di vino presso lo store on line di un nostro partner distributore. La strategia digitale Frescobaldi su WeChat abilita un duplice obiettivo: da un lato consente al brand di costruire unain target,superando il tradizionale modello b2b, dall’altro generanei confronti dei partner distributivi selezionati».«L’approccio al mercato cinese non può prescindere dall’utilizzo delle, alle quali Frescobaldi si è approcciata in maniera particolarmente evoluta rispetto a molti competitor - ha dichiarato, head of Bd Europe di Tencent International Business Group - era mio desiderio supportare un settore così importante per l’Italia, per questo ho contribuito personalmente ale selezionato lee le modalità di promozione all’interno dell’ecosistema WeChat più adatte alla peculiarità del brand. Si è giunti così alla creazione dicontenutistico ed esperienziale, tra tutti il Mini-Program che è andato live lo scorso dicembre».Per informazioni: www.frescobaldi.com