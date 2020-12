£$Giri di vite$£ Degustazioni al top, ma da remoto: l'alta caratura viaggia online

Pubblicato il 27 dicembre 2020 | 10:33

F

Riserva Mazon Hofstätter, E'ssenza Guicciardini, Genesi Pellegrino

Sangiovese in purezza e di carattere

Un Marsala da meditazione che celebra la storia di famiglia

Il Pinot Noir secondo Hofstätter

A50 Amarone Tinazzi, Notti di Luna Piena Malanotte Ca' di Rajo, Torreserro Tinazzi

Una leggenda e le zampe del diavolo ispirano il vino

Le iniziali dell'ultima generazione

Un blend di tre vitigni di Puglia

ra blindate zone rosse, arancioni e gialle, con i conseguenti divieti di spostamento causa pandemia, ormai ledelle novità enologiche o dei nuovi millesimi si sono definitivamente trasferite nei luoghi virtuali dei collegamenti in, con, alternando video e tastiera al tasting.Delle varie sessioni di degustazioni di questo autunno vi segnaliamo quelle che ci hanno particolarmente colpito, facendo una non facile sintesi e limitandoci (per ora), a qualchedi referenze di rilievo.Partiamo da un pezzo di storia d’Italia come la casata deiche ha tagliato il traguardo degli otto secoli di ininterrotta attività agricola nella loro sede storica del, a Montespertoli, sulle prime colline fiorentine.Il gioviale e disponibile conte, sulla scia del nuovo millesimo della riuscita sperimentazione della riproposizione del governo all’uso toscano del Governo 2019 ha presentato alla stampa una nuova referenza, l. Un vino che affianca alla tecnica dei suoi avi di aggiungere uve appassite al mosto in fermentazione per ammorbidire lo spigoloso Sangiovese e ottenere un vino pronto e bevibile in primavera, la rischiosa quanto apprezzata innovazione della totale assenza di solfiti aggiunti.Operazione che richiede grappoli sanissimi e vinificazione accurata, ma che restituisce a questo elegante Sangiovese in purezza una morbidezza e unaencomiabile. Al naso i profumi esaltano le caratteristiche varietali di viola appassita, frutta rossa e rosa canina, aggiungendo un rinfrancante apporto di erbe aromatiche e una finale nota terrosa innestata in una spalla acida che richiama subito il sorso successivo. Un Sangiovese di carattere e di sicuro successo per sole 12mila bottiglie commercializzate alldi circa 15 euro. Un governo… “illuminato”, non c’è che dire.L’altra novità arriva da un’istituzione della scena enologica siciliana come le storiche. Per idalla fondazione, oltre alla costante attenzione per un’accoglienza sempre più a misura di enoturista, l’azienda propone agli appassionati un, da collezione,, prodotto in sole 2000 bottiglie in vendita esclusiva presso l’enoteca Pellegrino Ouverture a Marsala (Tp).Un Marsala Superiore Riserva Rubino che celebra la storia della famiglia e della cantina in un elegante bottiglia nera, realizzata con uno. La preziosa etichetta bianca, in carta di cotone, ha una goccia di lamina color rame che la percorre in lunghezza. Simboleggia unache dal 1836, data di nascita del fondatore, il notaio, prosegue per linea di discendenza diretta fino al 2020.Genesi è prodotto con sole uve rosse (altra rarità per il Marsala), concoltivati in terreni a medio impasto tendente all’argilloso ubicati a pochi metri sul livello del mare. Uve vendemmiate a maturazione avanzata, vinificate nelle cantine della storica sede di Marsala e affinate per anni in botti di rovere di Allier da 20 ettolitri. Al bicchiere si presenta con un colore rubino intenso con riflessi violacei. Piacevolmente tannico e, esprime inaspettati e freschi sentori di frutti rossi, mirtilli, melograno e gelso bianco. Una bottiglia da meditazione che fa scorrere i titoli di coda delle celebrazioni dedicate al 140° anniversario della fondazione, rappresentando in maniera perfetta la sintesi fra la lunga storia e la continuadella produzione marchiata Pellegrino.Quando si parla di Pinot Nero, vitigno bizzoso e delicato ma capace di dare vini dall’eleganza e dai profumi ineguagliabili, fatto salvo casi isolati, le aree dove in Italia si esprime al meglio sono senza dubbio l’Oltrepò Pavese e l’Alto Adige. Di questa seconda areaè sicuramente uno dei protagonisti più accreditati del vitigno transalpino di cui detiene, come privato, la maggiore superficie vitata della provincia.Della premiata cantina di Termeno (Bz) vi segnaliamo il nuovo millesimo, il 2018, di un classico come, vino che duetta con l’ammiraglia “Vigna Sant’Urbano” per declamare il Pinot Noir secondo Hofstätter. Le uve provengono dall’, vicino la storica tenuta Barthenau, sul versante est della vallata, di fronte a Termeno. Curati filari che guardano a ovest, sfruttando in pieno l’irradiazione solare e accarezzati dall’che puntuale soffia, preservando i grappoli da calore e umidità. I vitigni hanno un'età media di circa 30 anni. Il 25% dei grappoli viene lasciato con i raspi per aumentarne struttura ed estrazione tannica. Segue una fermentazione di 10 giorni a contatto con le bucce e una maturazione die poi in. Seguono altri 12 mesi in bottiglia prima di essere messo in vendita al prezzo medio di 26 euro.Un Pinot Nero, dal colore rubino-granato profondo, con profumi di piccoli frutti e di marasca, con nitide note di sottobosco, che si arricchisce di ulteriori sfumature a ogni rotazione nel bicchiere. In bocca è c, carezzevole e raffinato. Pronto da bere, ma aspettare un paio di anni prima di stapparlo raddoppierà la soddisfazione.Dall’Alto Adige al Veneto con una misconosciuta ma sottovalutata Docg come la “”. Una denominazione che coinvolge i comuni del bacino del Piave, fra la provincia di Treviso e di Venezia con un disciplinare che prevede come protagonista l’autoctonocon innesto del solo Raboso Veronese, fino a un massimo del 30%. Il curioso nome deriva da, borgo appartenuto alla nobile famiglia trentina dei Malanotti, ora facente parte del comune di Tezze di Piave, in provincia di Treviso.La, con la loro, rappresenta una delle punte qualitative della denominazione (e non solo) confermando la grande perseveranza con la quale difende la tradizione enologica del territorio, sia sotto il profilo vitivinicolo che culturale. Il “” è un vino dal rosso granato profondo, 100% Raboso Piave, ottenuto con uve surmature di cui il 30% appassite in fruttai, per smussare l’aggressività tipica del vitigno.Dai 36 mesi di passaggio in botti di rovere e barrique e ulteriore affinamento in bottiglia ne scaturisce un, ricco e generoso che riecheggia dei profumi di marasca, frutti di bosco, prugna secca, viola e accenni speziati di caffè, china, cannella, cacao, pepe nero e tabacco.Al gustativo il tannino si presenta deciso ma al tempo stesso calmierato, con una prolungata persistenza. L’azienda produce altre due referenze con questo vitigno: il, un blend di Raboso, Merlot e Cabernet Sauvignon. Il "Sangue del Diavolo” e il “Notti di Luna Piena" sono un tributo alla leggenda locale secondo cui, nelle notti di luna piena, il diavolo scende sul paesino di Rai di San Polo di Piave - dove ha sede la cantina - poggiando un piede sulla torre e l’altro sul campanile della medievale Chiesetta del Carmine.Con larimaniamo in Veneto ma nella, in quel Lazise (Vr), borgo che conta più ettari vitati che abitanti, con vigneti e cantina a Sant’Ambrogio di Valpolicella e una propaggine produttiva nell’assolato Salento, a Faggiano, nel cuore dell’agro tarantino. Cantina nota per le pregiate referenze della tradizione veronese come il Ripasso e l’Amarone, vini esportati in tutto il mondo.Quest’anno per celebrare la lunga storia familiare Tinazzi hacaratterizzate graficamente dalle iniziali e l’anno di nascita dell’ultima generazione. Sono nati così l’, per Andrea, il, per Giorgio e l’, per Francesca.Ci concentriamo sul possentedal classico uvaggio di Corvina (80%), Corvinone (15%) e Rondinella (5%), frutto di una attenta selezione manuale dei grappoli, con relativo appassimento in graticci e successivo affinamento di circa 18 mesi in barrique di rovere francese. Uncon lievi riflessi granata che sviluppa profumi di ribes nero e amarene in confettura, prugna, rosa canina, speziato di tabacco dolce, cioccolato fondente e polvere di caffè, con note balsamiche di eucalipto e sandalo., potente e bilanciato, con raffinati tannini e grande piacevolezza. Si abbina bene a un tradizionale stracotto di manzo con polenta.Chiudiamo questo excursus degustativo con un’altra bottiglia di alta gamma, il, originaleproveniente dallei, ottenuto con un blend dei tre vitigni rappresentativi dell’area come il Primitivo (40%), il Negroamaro (30%) e la Malvasia Nera (30%). Macerazione di circa 10 giorni, riposa un anno e mezzo in barrique di secondo passaggio prima dell’ulteriore affinamento in bottiglia.Al colore il rosso rubino brillante si tinge di note granate mentre al naso intestini aromi di frutta matura (prugna, ciliegia, amarena e fico secco) con golose note di cannella, vaniglia bourbon e cioccolato., con tannino elegante, persistenza lunghissima e voluttuosi riverberi fruttati. Perfetto per, scavallando l’ inverno “pandemico” e proiettandosi nell’azzurro del mare salentino, al massimo accompagnati da un tradizionale fico secco mandorlato ricoperto di cioccolato fondente.Per informazioni: www.guicciardini1199.it