£$Giri di vite:$£ Donnafugata e i suoi grandi cru 2018 in anteprima

Pubblicato il 15 marzo 2021 | 16:02

Il territorio dell’Etna alla ribalta

Antonio e Josè Rallo (Fonte: Pilotto)

In anteprima le annate 2018

Due operazioni in vigna per aumentare la qualità dei cru

Fragore 2018: equilibrio tra struttura e freschezza

Contrada Marchesa 2018: grande equilibrio e persistenza

Originali etichette di Stefano Vitale

A Pantelleria il Passito della Solidarietà

entresta facendo parlare di sé in tutto il mondo con le spettacolari immagini delle fiumare die i fuochi d’artificio delle sue eruzioni, per fortuna a quote non pericolose per gli abitanti de “”, alle sue pendici “esplodono” in anteprima i duedella tenuta etnea di, presentati qualche giorno fa in una ben organizzataÈ risaputo che iletneo, con i due genius lociper i bianchi eper i rossi, sta conoscendo un periodo di grande, con punteggi che nelle guide internazionali competono ad armi pari con blasonati “premier cru”.L’anteprima ha riguardato soprattutto ledei cru dellae della(Fragore), che saranno immessi sul mercato nei prossimi mesi.Frutto prezioso di una piccola parte dei 21 ettari complessivi, suddivisi in 6 diverse contrade e due comuni (Randazzo e Castiglione di Sicilia), acquisiti in questi anni dalla famiglia Rallo, tutti sul quel versante nord del vulcano che presenta precipitazioni decisamente inferiori rispetto agli altri.Contrade che, causa il consolidarsi eterogeo delle sciare vulcaniche accumulatesi nei secoli, denotanomolto diverse anche all’interno dello stesso vigneto, producendo vini fortemente identitari.In questa “unicità di diversità”ha operato in vigna due operazioni fondamentali per aumentare la qualità dei propri cru.La prima aver riportato vigne nate inetneo ma negli anni trasformate a spalliera, gradualmente al più consono alberello etneo, con una complessa operazione che richiede almeno un paio diLa seconda, la cosiddetta, consiste nel sostituire le piante che man mano muoiono di vecchiaia (visto che nei due cru raggiungono l’età media di 70-80 anni) con una nuova barbatella che si impianta nonostante le altre radici e realizza un modello di sostenibilità ambientale e di caratterizzazione zonale.Ma veniamo alla degustazione dei due alfieri etnei di Donnafugata, presenti in prima persona, come da stile, conCon, primo cru della tenuta etnea e terzo millesimo di produzione, siamo di fronte a un Nerello Mascalese in purezza proveniente da 4 ettari di vigne di oltre 70 anni site in Contrada Montelaguardia a Randazzo poggiate su suoli frutto delle sciare dell’eruzione del 1614-24.incon macerazione sulle bucce di 10-12 giorni poi affinamento di 14 mesi in barrique di secondo e terzo passaggio e almeno 12 mesi in bottiglia per esaltare al meglio il “frutto” delNel calice si presenta con quel caratteristico(da Pinot Noir di razza per intenderci) e bouquet ampio e profondo di note di more selvatiche di sottobosco (il filo conduttore dei Nerello Mascalese del versante Nord), violetta, rosmarino e timo che si fondono a note speziate, balsamiche e minerali come la pietra focaia.In bocca ie ben integrati mettono in luce il bilanciato rapporto fraOttimo conimportanti a base di funghi, carni e selvaggina ma anche come calice da. Produzione totale: 3076 bottiglie e 51 magnum.Con il secondo cru proposto in anteprima, il, ci spostiamo nel territorio di Castiglione di Sicilia in un vigneto di 2 ettari posto a 750 slm, in una zona soleggiata e ventilata, incastonata in un anfiteatro naturale di sciare “nude”, con poca vegetazione circostante.Una area più fresca come temperature rispetto a Montelaguardia. Lesono monumenti viventi di oltre 80 anni di età.Anche in questo caso, come per Fragore, dopo un’attenta selezione deglisi procede alla fermentazione in acciaio con macerazione sulle bucce di 10-12 giorni poi affinamento di 14 mesi indi secondo e terzo passaggio e almeno 12 mesi in bottiglia prima di essere spedito in giro per il mondo.Sotto il profilo degustativo si propone nel calice con un. Al naso note fruttate di frutta rossa (lampone), prugna, arance sanguinella, viola, timo e nuance floreali. Al palato denota una grandecon fine tessitura tannica che ne esalta l’innata eleganza. Grande equilibrio e lunga persistenza gustativa. Perfetto su piatti dima anche sudi. Produzione totale: 5336 bottiglie e 208 magnum.Meritano sempre una menzione, quando si tratta di Donnafugata, le originali e mediterraneedisegnate da. Per Fragore un’immagine magnetica, quasi futurista, in bilico fra movimento ed energia, con una spazialità che fa risultare il viso fiammeggiante della “Montagna”. Per Contrada La Marchesa una dea vulcano dall’aristocratico e fiero profilo adornata di gioielli, fiori e frutti con ai piedi ildi Castiglione con le sue vigne.Chiudiamo spostandoci dal capo opposto della Sicilia, nell’assolta e splendida isola di, terra di viticoltura eroica (come sa bene la famiglia Rallo che lì produce il monumentale alfiere Ben Rye) per segnalarviuna bella iniziativa di solidarietà dela favore della prossimadiTutto nasce da un atto ignobile, daldiavvenuto nel settembre del 2018 ai danni della storica azienda di Marco De Bartoli.Il frutto di un anno di lavoro (e che lavoro, trattandosi di Pantelleria) scomparso in una notte, insieme alla possibilità di produrre uno dei più quotatiIl presidente del Consorzio, Benedetto Renda, si fece immediatamente promotore di unadi uva passa da parte di tutti i soci per permettere a De Bartoli di produrre il passito vendemmia 2018.Da quel bel gesto è nato il “” che destinerà parte dei ricavi derivanti dalla vendita al finanziamento di borse di studio a sostegno di giovani panteschi che studieranno viticoltura ed enologia e che potranno diventare i protagonisti del ricambio generazionale nell’isola.Zibibbo in purezza con raccolta manuale nella seconda settimana di agosto dei grappoli destinati all’appassimento. Uve che vengono aggiunte in macerazione per tre mesi al vino ottenuto dagli altri grappoli di, raccolti e vinificate ai primi di settembre.Seguono sei mesi in botte e affinamento in acciaio per dare vita ad un passito dal beldorato dai profumi di frutta secca, cedro candito, albicocca disidratata e dattero, con cannella e cardamomo a far da sfondo.In bocca è opulento, con sapidità che dialoga con lain equilibrato duetto. Persistenza lunghissima da associare a pasticceria secca come ad una opportuna meditazione sull’encomiabile segnale di speranza e di mutuo soccorso rappresentate da queste 1000 bottiglie da 375 ml, firmate Marco De Bartoli e commercializzate da Tannico e Eataly.Per informazioni: www.donnafugata.it