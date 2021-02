Gorgona di Tenuta Frescobaldi svela la bellezza dell’isola-carcere

Pubblicato il 23 febbraio 2021 | 09:34

O

ttava vendemmia per, un progetto sociale della Tenuta Frescobaldi nato nel 2012 in collaborazione con la direzione della struttura detentiva dell’isola di Gorgona, la più piccola dell’arcipelago toscano, l’ultimad’Italia, colonia penale agricola dal 1896. La suaè speciale ed ogni anno presenta un’edizione straordinaria:dello Studio Doni& Associati ogni anno partecipa con il suo team alla realizzazione della veste grafica del vino, interpretando le caratteristiche che rendono unici il progetto e la sua isola.L’etichetta della vendemmia 2019 descrive la, perché Gorgona si trova in mezzo al, area marina nata dall’accordo tra Francia, Principato di Monaco e Italia. Il piccolo tratto di mare che attornia l’isola racchiude unaed è frequentato da quasi tutte le specie del: dai piccoli organismi alla specie principe dell’isola, il dentice, dalle acciughe fino ai delfini e al maestoso capodoglio.La: solodi bianco a base diprodotto insieme ai detenuti della colonia penale che in cambio chiedono di imparare un mestiere e di passare il loro tempo in modo proficuo.Gorgona 2019 si distingue per un color giallo paglierino carico e luminoso, con brillanti riflessi dorati. Il suo è un bouquet complesso ed ampio ma mai invadente. Note di frutta a polpa bianca; seguono immediatamente quelle delle erbe aromatiche tipiche dell’isola come il rosmarino e l’elicriso. La presenza del mare, oltre ad esaltare la componente aromatica, conferisce al vino una spiccata mineralità e freschezza. Incredibilmente armonioso risulta l’equilibrio tra acidità e sapidità. Il finale è persistente ma sempre di un’eleganza suadente.